Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League: Ημερομηνίες και ώρες της 1ης αγωνιστικής

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan Super League της σεζόν 2026/27 έχει ξεκινήσει. Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής έχουν ανακοινωθεί, με τους φιλάθλους να ανυπομονούν για την επιστροφή του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει το Σάββατο 22 Αυγούστου, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ηρακλή και την Καλαμάτα να αντιμετωπίζει τον Άρη στις 20:00. Στις 22:00, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί κόντρα στον Ατρόμητο.

Την Κυριακή 23 Αυγούστου, θα μπουν στη μάχη ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα αγωνιστούν στις 21:00 απέναντι σε Κηφισιά και Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής: