Το πραγματικό νησί που ενέπνευσε την «Άννα των πράσινων σοφιτών»

Η γοητεία της «Άννας των πράσινων σοφιτών»

Η προσωπική έμπνευση της συγγραφέως

Το νησί του πρίγκιπα Εδουάρδου: Το πραγματικό σκηνικό

Η αγροτική γοητεία που ενέπνευσε την Άβονλι

Τα παιδικά χρόνια της Μοντγκόμερι στο νησί

Οι ιστορίες που αγαπάμε συχνά αντλούν την έμπνευσή τους από πραγματικούς τόπους και εμπειρίες. Μία από αυτές είναι η κλασική ιστορία της «Άννας των πράσινων σοφιτών», που έχει αγγίξει εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Πίσω από τον φανταστικό κόσμο της Άννας Σίρλεϊ και της Άβονλι, κρύβεται ένα αληθινό, μαγευτικό νησί που έδωσε ζωή στις σελίδες του βιβλίου. Ας ανακαλύψουμε μαζί αυτό το μέρος και πώς διαμόρφωσε την αφήγηση της Λούσι Μοντ Μοντγκόμερι.Η «Άννα των πράσινων σοφιτών» είναι ένα συγκινητικό μυθιστόρημα ενηλικίωσης, γραμμένο από την Καναδή συγγραφέα Λούσι Μοντ Μοντγκόμερι. Η ιστορία ακολουθεί την ορφανή Άννα Σίρλεϊ, η οποία χτίζει μια νέα ζωή με τους θετούς της γονείς, τα ηλικιωμένα αδέλφια Μαρίλα και Μάθιου Σίρλεϊ, στη φανταστική πόλη Άβονλι, στην ανατολική Καναδά. Η Άννα, με την ανεξάντλητη φαντασία και το ζωηρό της πνεύμα, κερδίζει γρήγορα τις καρδιές των αναγνωστών. Παρόλο που η Μοντγκόμερι αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες στην εύρεση εκδότη, το βιβλίο της έγινε αμέσως μπεστ σέλερ με την κυκλοφορία του το 1908. Έκτοτε, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή παιδικά βιβλία όλων των εποχών. Έχει μεταφραστεί σε τρεις δωδεκάδες γλώσσες και έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έχει μεταφερθεί πολλές φορές στον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση, ακόμα και σε κινούμενα σχέδια. Ακόμη και ο μεγάλος Μαρκ Τουέιν ήταν θαυμαστής της, περιγράφοντας την Άννα ως «το πιο αξιαγάπητο παιδί στη λογοτεχνία» μετά την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων.Ένα μεγάλο μέρος της διαχρονικής δημοτικότητας της Άννας οφείλεται στην εξαιρετικά ρεαλιστική απεικόνιση της παιδικής ηλικίας ενός νεαρού κοριτσιού, καθώς και της ζωής και των ανθρώπων γύρω από τους οποίους μεγαλώνει η Άννα. Πολλά από αυτά βασίστηκαν στις προσωπικές παιδικές εμπειρίες της Μοντγκόμερι. Όπως και η Άννα, η συγγραφέας μεγάλωσε με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έχοντας βιώσει μια δύσκολη αρχή στη ζωή της. Η μητέρα της πέθανε από φυματίωση όταν η Λούσι ήταν μόλις ενάμιση έτους. Ο πατέρας της, βυθισμένος στο πένθος, απομακρύνθηκε όλο και περισσότερο, βασιζόμενος στους παππούδες της Μοντγκόμερι. Τελικά, οι παππούδες ανέλαβαν την ανατροφή της εγγονής τους, αφού ο πατέρας της μετακόμισε και ξαναπαντρεύτηκε. Αυτή η προσωπική εμπειρία του να μεγαλώνει με παππούδες, σε ένα περιβάλλον αγάπης αλλά και απώλειας, διαμόρφωσε βαθιά την ψυχοσύνθεση της Άννας και την αφήγηση του βιβλίου.Πέρα από τις προσωπικές της εμπειρίες, η Μοντγκόμερι άντλησε έμπνευση και από τους τόπους που αποκαλούσε σπίτι στην παιδική της ηλικία. Έτσι, κατάφερε να απαθανατίσει στην «Άννα των πράσινων σοφιτών» το πραγματικό της σπίτι, το Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου στον Καναδά. Αυτό το νησί, με την ιδιαίτερη ομορφιά και την ήρεμη ατμόσφαιρά του, έγινε το ιδανικό σκηνικό για τις περιπέτειες της Άννας. Το Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου είναι η μικρότερη επαρχία του Καναδά, με έκταση μόλις 5.669 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Βρίσκεται στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της χώρας, στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Αν και είναι η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά, ο πληθυσμός της ανέρχεται σήμερα σε λίγο πάνω από 185.000 κατοίκους, αριθμός που ήταν ακόμα χαμηλότερος όταν η Μοντγκόμερι έγραφε στις αρχές του 20ού αιώνα.Αυτός ο χαμηλός πληθυσμός και η απομόνωση του νησιού συνέβαλαν στη διατήρηση ενός αργού ρυθμού ζωής και μιας ξεχωριστής αγροτικής γοητείας. Έξω από την πρωτεύουσα του νησιού, Σαρλότ, και μια χούφτα άλλων μεγαλύτερων πόλεων, η ζωή στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου διατηρούσε μια απλότητα και μια σύνδεση με τη φύση που ενέπνευσε μεγάλο μέρος της γραφής της Μοντγκόμερι. Τα καταπράσινα τοπία, οι κόκκινες αμμουδιές και τα γραφικά χωριά αποτέλεσαν την τέλεια βάση για τη φανταστική Άβονλι. Η ηρεμία, η ομορφιά της φύσης και η αίσθηση της κοινότητας που επικρατούσαν στο νησί, αποτυπώθηκαν με μοναδικό τρόπο στις περιγραφές της Μοντγκόμερι. Οι αναγνώστες μπορούν να φανταστούν εύκολα την Άννα να περιπλανιέται σε λιβάδια γεμάτα αγριολούλουδα, να ονειρεύεται δίπλα σε ρυάκια και να ζει τις περιπέτειές της σε ένα περιβάλλον που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι. Αυτή η αυθεντική ατμόσφαιρα είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν το βιβλίο τόσο αγαπητό.Η ίδια η Μοντγκόμερι γεννήθηκε στη μικρή κοινότητα του Κλίφτον (τώρα Νιου Λόντον) στη βόρεια ακτή του νησιού το 1874. Ωστόσο, αφού μετακόμισε για να ζήσει με τους παππούδες της, πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας στο εξίσου μικρό χωριό Κάβεντις, σε κοντινή απόσταση. Αυτά τα μέρη, με τα δικά τους χαρακτηριστικά και τις δικές τους ιστορίες, έγιναν το λίκνο της δημιουργικότητάς της. Οι αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια στο Κάβεντις, οι καθημερινές της εμπειρίες, οι άνθρωποι που γνώρισε και τα τοπία που αντίκριζε καθημερινά, όλα συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κόσμου της Άννας. Το σπίτι των παππούδων της, οι κήποι, τα μονοπάτια, ακόμα και οι καιρικές συνθήκες του νησιού, όλα βρήκαν τον δρόμο τους στις σελίδες του βιβλίου, μετατρέποντας ένα προσωπικό βίωμα σε μια παγκόσμια λογοτεχνική κληρονομιά.

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Φωτογραφία: Mental Floss