Πρακτικές συμβουλές μαγειρικής που αλλάζουν την κουζίνα σας

Η σημασία της προετοιμασίας: το μυστικό του σεφ

Μην παραγεμίζετε το τηγάνι σας

Δοκιμάστε το φαγητό σας καθώς μαγειρεύετε

Αφήστε το κρέας να ξεκουραστεί

Ένα νέο περιοδικό μαγειρικής φέρνει στο φως χρήσιμες συμβουλές που μπορούν να μεταμορφώσουν την εμπειρία σας στην κουζίνα. Ανεξάρτητα από το επίπεδο των μαγειρικών σας ικανοτήτων, υπάρχουν πάντα μικρά μυστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, κάνοντας το μαγείρεμα πιο εύκολο, πιο απολαυστικό και τα αποτελέσματα πιο νόστιμα. Ας δούμε μερικές από αυτές τις πρακτικές συμβουλές που αξίζει να ενσωματώσετε στην καθημερινότητά σας.Πριν καν ανάψετε τη φωτιά, αφιερώστε λίγο χρόνο στην προετοιμασία όλων των υλικών σας. Κόψτε τα λαχανικά, μετρήστε τα μπαχαρικά, ετοιμάστε τα υγρά. Αυτή η πρακτική, γνωστή ως "mise en place", όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αλλά μειώνει και το άγχος, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στην εκτέλεση της συνταγής με ηρεμία και ακρίβεια. Όταν όλα είναι έτοιμα και σε τάξη, οι πιθανότητες για ένα επιτυχημένο πιάτο αυξάνονται κατακόρυφα.Ένα συχνό λάθος που πολλοί κάνουν είναι να προσπαθούν να μαγειρέψουν μεγάλη ποσότητα φαγητού σε ένα μικρό τηγάνι. Το αποτέλεσμα; Αντί να ροδίσει ή να σοταριστεί σωστά, το φαγητό βράζει στα υγρά του, χάνοντας την υφή και τη γεύση του. Για να πετύχετε ένα όμορφο, χρυσαφένιο χρώμα και μια τραγανή υφή, φροντίστε να αφήνετε αρκετό χώρο ανάμεσα στα κομμάτια του φαγητού στο τηγάνι. Μαγειρέψτε σε δόσεις αν χρειάζεται. Αυτό επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, εξασφαλίζοντας τέλειο αποτέλεσμα.Το να δοκιμάζετε το φαγητό σε διάφορα στάδια της μαγειρικής είναι μια από τις πιο σημαντικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε. Μην περιμένετε μέχρι το τέλος για να ελέγξετε τη γεύση. Ξεκινήστε με τη βασική αλατοπιπεριά, και στη συνέχεια προσθέστε και προσαρμόστε τα μπαχαρικά, τα μυρωδικά ή το αλάτι σταδιακά. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν λάθη, να ενισχύσετε τις γεύσεις και να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αντί να προσπαθείτε να σώσετε ένα άγευστο ή υπερβολικά αλατισμένο πιάτο την τελευταία στιγμή.Ειδικά όταν μαγειρεύετε κρέας, είτε πρόκειται για μια μπριζόλα είτε για ένα ολόκληρο ψητό, είναι ζωτικής σημασίας να το αφήσετε να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά πριν το κόψετε. Μετά το ψήσιμο, οι χυμοί του κρέατος συγκεντρώνονται στο κέντρο. Αν το κόψετε αμέσως, οι χυμοί θα διαφύγουν, αφήνοντας το κρέας στεγνό. Αφήνοντάς το να ξεκουραστεί, οι χυμοί αναδιανέμονται ομοιόμορφα σε όλο το κομμάτι, με αποτέλεσμα ένα πιο ζουμερό και τρυφερό πιάτο. Καλύψτε το χαλαρά με αλουμινόχαρτο και δώστε του τον απαραίτητο χρόνο.

Διαβάστε το άρθρο: The Kitchn

Φωτογραφία: The Kitchn