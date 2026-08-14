Γιατί ο michael bublé δεν θα επιστρέψει στο «the voice» αυτή τη σεζόν

Η αναμονή για την 30ή σεζόν του «The Voice» έχει φτάσει στο τέλος της, καθώς η πρεμιέρα πλησιάζει και οι φίλοι του μουσικού διαγωνισμού ανυπομονούν να δουν ποιος επίδοξος καλλιτέχνης θα κατακτήσει την κορυφή. Ωστόσο, αυτή τη φορά, οι τηλεθεατές θα παρατηρήσουν μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση των κριτών. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης δεν θα βρίσκεται στην καρέκλα του κριτή, και οι λόγοι πίσω από αυτή την απόφαση είναι πολλοί και άκρως προσωπικοί.

Η νέα σεζόν του «the voice» και οι αλλαγές

Η 30ή σεζόν του «The Voice» είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής) στο NBC. Οι παραγωγοί υπόσχονται μια σεζόν γεμάτη ανατροπές και επιστροφή στην αρχική, αγαπημένη μορφή του σόου, κάτι που έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα τους πιστούς θεατές.

Στις καρέκλες των κριτών θα δούμε γνώριμα πρόσωπα, όπως την Kelly Clarkson και τον Adam Levine, οι οποίοι επιστρέφουν για να προσφέρουν την εμπειρία τους και να ανακαλύψουν νέα ταλέντα. Μαζί τους, θα καλωσορίσουμε και δύο νέα πρόσωπα που θα φέρουν φρέσκο αέρα στον διαγωνισμό: τον Riley Green και την Queen Latifah.

Παρά τις συναρπαστικές αυτές εξελίξεις, υπάρχει και μια απουσία που έχει συζητηθεί αρκετά. Ο Michael Bublé, ο οποίος είχε κερδίσει τις εντυπώσεις σε προηγούμενες σεζόν, δεν θα επιστρέψει για τον 30ο κύκλο του «The Voice». Αν και ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ρητά τους λόγους της αποχώρησής του, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που εξηγούν την απόφασή του.

Η αφοσίωση στην περιοδεία του

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τον Michael Bublé στην απόφαση να μην συμμετάσχει στην επόμενη σεζόν του «The Voice» ήταν το εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμά του. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, ο διάσημος τραγουδιστής ήταν απασχολημένος με μια εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία, η οποία απαιτούσε την πλήρη αφοσίωσή του.

Οι περιοδείες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές για τους καλλιτέχνες, περιλαμβάνοντας αμέτρητες συναυλίες, ταξίδια σε διαφορετικές πόλεις και χώρες, καθώς και συνεχείς πρόβες. Αυτό το εξαντλητικό πρόγραμμα καθιστά σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή σε μια τηλεοπτική παραγωγή όπως το «The Voice», η οποία απαιτεί επίσης μακροχρόνιες δεσμεύσεις και πολλές ώρες γυρισμάτων.

Το νέο του μουσικό εγχείρημα: Ένα «γράμμα αγάπης» στην κάντρι

Πέρα από τις περιοδείες του, ο Michael Bublé έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο σε ένα νέο και συναρπαστικό μουσικό εγχείρημα. Τον Ιανουάριο του 2026, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Not Gonna Lie With Kylie Kelce», ο Bublé άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει ένα άλμπουμ κάντρι μουσικής, εκπλήσσοντας πολλούς από τους θαυμαστές του.

«Λατρεύω την κάντρι μουσική και την αγαπώ σε όλη μου τη ζωή», εξήγησε ο ίδιος. «Πήγα στο Νάσβιλ, έχω έναν παραγωγό ονόματι Dann Huff… και έχω δημιουργήσει ένα γράμμα αγάπης στην κάντρι μουσική. Είναι παλιάς σχολής, δεν είναι μοντέρνο, είναι η δική μου ερμηνεία. Δεν είχα ποτέ μια καλύτερη μουσική εμπειρία. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα κυκλοφορήσω αυτό τον δίσκο». Η περιγραφή του για το άλμπουμ υποδηλώνει μια βαθιά προσωπική σύνδεση και καλλιτεχνική εξερεύνηση.

Ο Bublé εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα φάση της καριέρας του και κατά την εμφάνισή του στα βραβεία Academy of Country Music (ACM Awards) τον Μάιο του 2026. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: «Η κάντρι μουσική έχει έναν τρόπο να σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Ήταν τιμή μου να με καλωσορίσουν σε μια τόσο απίστευτη κοινότητα και να βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο τραγουδοποιούς, ονειροπόλους και καλόκαρδους ανθρώπους. Ευχαριστώ τα @ACMawards που με καλέσατε να είμαι μέρος μιας πραγματικά απίστευτης βραδιάς. Ελπίζω να ακολουθήσουν πολλές ακόμα…». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στο νέο του μουσικό μονοπάτι.

Η προτεραιότητα στην οικογένεια

Πέρα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην απόφαση του Michael Bublé είναι η οικογένειά του. Η σύζυγός του, Luisana Lopilato, και τα τέσσερα παιδιά τους – οι γιοι Noah και Elias, και οι κόρες Vida και Cielo – ζουν στο Burnaby, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Η απόσταση αυτή είναι σημαντική, καθώς η βάση του «The Voice» βρίσκεται στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμετοχή σε μια τηλεοπτική παραγωγή θα απαιτούσε από τον Bublé να βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που πιθανότατα δεν επιθυμεί.

Η επιλογή να παραμείνει κοντά στην οικογένειά του και να αφιερώσει χρόνο σε αυτήν, ενώ παράλληλα εξελίσσεται καλλιτεχνικά, δείχνει τις προτεραιότητες του Bublé. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής ζωής και οικογενειακών δεσμών αποτελεί συχνά μια πρόκληση για τους καλλιτέχνες, και στην περίπτωση του Michael Bublé, φαίνεται πως η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του.

Διαβάστε το άρθρο: Good Housekeeping

Φωτογραφία: Good Housekeeping