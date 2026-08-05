Ο κόσμος μέσα από τα μάτια ενός δίχρονου: Το βίντεο που συγκίνησε 47 εκατ. ανθρώπους

Πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο ένα δίχρονο παιδί; Οι γονείς ενός μικρού κοριτσιού 2 ετών χρησιμοποίησαν κάμερες λήψης από πρώτο πρόσωπο της σειράς Insta360 Go για να μοιραστούν την οπτική της κόρης τους και την μετέτρεψαν σε μια απρόσμενη σταρ.

Αντί να εστιάσουν τις κάμερες στο πρόσωπο του παιδιού τους, ανακάλυψαν ότι οι συγκεκριμένες κάμερες POV ήταν τόσο μικρές και ελαφριές ώστε μπορούσαν να τοποθετηθούν εύκολα στο καπέλο της. Έτσι, τις στερέωσαν με τον φακό στραμμένο προς το πρόσωπό της, καταγράφοντας τις εκφράσεις της καθώς εξερευνούσε τον κόσμο γύρω της.

Οι κάμερες αυτές διαθέτουν ευρυγώνιο φακό και περιλαμβάνονται στον οδηγό μας με τις καλύτερες action cameras. Συγκεκριμένα, η Insta360 Go 3S έχει ισοδύναμη εστιακή απόσταση 16 χιλιοστών, ενώ η Insta360 Go Ultra 14,3 χιλιοστών. Αυτό επιτρέπει στην κάμερα να βρίσκεται κοντά στο πρόσωπό της, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση του περιβάλλοντος καθώς εξερευνά μέρη όπως αμμοδόχους, λακκούβες με νερό και ανθόκηπους.

Τοποθετώντας την κάμερα στο ύψος της -μόλις 81 εκατοστά- και ακριβώς μπροστά της, δημιουργείται η αίσθηση ότι ο θεατής τρέχει προς το μέρος της. Έτσι, οι ενήλικες φαίνονται γίγαντες από την προοπτική της.

Οι γονείς της μικρής δήλωσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να καταγράφουν αυτές τις μοναδικές στιγμές όσο η κόρη τους βλέπει τον κόσμο με την παιδική της ματιά, «προτού αρχίσει να τον αντιλαμβάνεται από την οπτική ενός ενήλικα, όπου όλα πρέπει να βγάζουν νόημα. Μέχρι τότε, θα συνεχίσω να καταγράφω και να διαφυλάσσω αυτές τις στιγμές αθωότητας και χαράς».