5 συσκευές που πρέπει να αποσυνδέεις πριν τις διακοπές σου

Με την πολυαναμενόμενη περίοδο των διακοπών να πλησιάζει, το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να ανησυχείς για τις οικιακές σου συσκευές. Πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει εκείνη την ανησυχία, καθώς ταξιδεύουμε προς τον αγαπημένο μας προορισμό, αναρωτώμενοι αν κλείσαμε τον φούρνο ή αν αποσυνδέσαμε το σίδερο.

Η παραμονή των συσκευών συνδεδεμένων στην πρίζα μπορεί να προκαλέσει άγχος, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευές που καλό είναι να αποσυνδέονται πριν φύγεις. Ακολουθούν πέντε από αυτές:

Συσκευές που συνδέονται στο Wi-Fi

Η τηλεόραση και οι κονσόλες παιχνιδιών δεν χρειάζεται να παραμένουν στην πρίζα κατά τη διάρκεια της απουσίας σου. Εφόσον δεν θα βρίσκεσαι εκεί για να τις χρησιμοποιήσεις, είναι προτιμότερο να τις αποσυνδέσεις. Αν και οι πιθανότητες κινδύνου είναι περιορισμένες, είναι καλύτερο να είσαι προσεκτικός.

Φορτιστές μπαταριών

Αν και μπορεί να σκέφτεσαι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να φορτίσεις τις μπαταρίες σου, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό είναι επικίνδυνο. «Δεν θα άφηνα μια μπαταρία λιθίου να φορτίσει όσο θα έλειπα, καθώς θα μπορούσε να είναι εύφλεκτη», σημειώνει ειδικός από το Homes and Gardens.

Πλυντήρια πιάτων και ρούχων

Τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, καθώς χρειάζονται νερό και είναι σχεδιασμένα να ζεσταίνουν το νερό άμεσα. Για την ασφάλεια του σπιτιού σου και τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας, είναι απαραίτητο να τα απενεργοποιήσεις πριν φύγεις.

Συσκευές που παράγουν θερμότητα

Εάν μια συσκευή παραμένει ζεστή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, θα πρέπει να την αποσυνδέσεις. Αυτή η θερμότητα είναι ένδειξη απώλειας ενέργειας και δεν είναι καλό σημάδι για το ηλεκτρικό σου κύκλωμα. Επίσης, καλό είναι να απενεργοποιήσεις όλους τους ανεμιστήρες αν λείπεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παλιές συσκευές

Η φθορά είναι αναπόφευκτη με την πάροδο του χρόνου. Αν έχεις παλιές συσκευές που μπορείς εύκολα να απενεργοποιήσεις, κάντο. Επίσης, μπορείς να κλείνεις τον διακόπτη ρεύματος σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς, όταν ταξιδεύεις για αρκετό καιρό.