Πώς να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες από λάδι: Οδηγός καθαρισμού για ρούχα και υφάσματα

Ο λεκές από λάδι είναι γνωστός για την επίμονη φύση του στα ρούχα και τα υφάσματα. Ωστόσο, η ταχεία αντίδραση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες πλήρους απομάκρυνσής του. Το πρώτο βήμα είναι να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη ποσότητα λαδιού πριν αυτό εισχωρήσει βαθύτερα στις ίνες του υφάσματος.

Χρήσιμα υλικά για την αφαίρεση λεκέδων

1. Ταλκ ή Καλαμποκάλευρο

Τα υλικά αυτά μπορούν να απορροφήσουν μέρος του λαδιού από την επιφάνεια του υφάσματος και είναι ιδανικά για φρέσκους λεκέδες.

Τι να κάνετε:

Αφαιρέστε προσεκτικά την περίσσεια λαδιού με χαρτί κουζίνας, χωρίς τρίψιμο.

Πασπαλίστε τον λεκέ με άφθονη ποσότητα ταλκ ή καλαμποκάλευρου.

Αφήστε το υλικό να δράσει για 10 έως 15 λεπτά.

Απομακρύνετε τη σκόνη με μια μαλακή βούρτσα ή τινάξτε το ύφασμα.

2. Υγρό Πιάτων

Τα υγρά πιάτων είναι σχεδιασμένα για την αφαίρεση λιπαρών υπολειμμάτων και συχνά αποδίδουν εξαιρετικά σε λεκέδες από λάδι.

Τι να κάνετε:

Τοποθετήστε λίγες σταγόνες απευθείας πάνω στον λεκέ.

Τρίψτε απαλά με τα δάχτυλα ή με μια μαλακή οδοντόβουρτσα.

Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου 5 λεπτά.

Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

3. Υγρό Απορρυπαντικό Ρούχων

Ένα υγρό απορρυπαντικό μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως προεπεξεργασία πριν από το πλύσιμο.

Τι να κάνετε:

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα επάνω στον λεκέ.

Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια.

Περιμένετε περίπου 10 λεπτά.

Συνεχίστε με κανονικό πλύσιμο.

4. Μαγειρική Σόδα

Η μαγειρική σόδα απορροφά λιπαρά κατάλοιπα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο λεκές παραμένει ορατός.

Τι να κάνετε:

Πασπαλίστε τον λεκέ με μαγειρική σόδα.

Αφήστε τη να παραμείνει για 15 έως 30 λεπτά.

Απομακρύνετε τη σκόνη με βούρτσα.

Εφαρμόστε στη συνέχεια υγρό πιάτων ή απορρυπαντικό και προχωρήστε στο πλύσιμο.

5. Οινόπνευμα για Ανθεκτικά Υφάσματα

Το καθαρό οινόπνευμα μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένους λιπαρούς λεκέδες, κυρίως σε ανθεκτικά υφάσματα. Είναι σημαντικό να κάνετε μια δοκιμή σε κρυφό σημείο πριν από τη χρήση.

Τι να κάνετε:

Βρέξτε ένα καθαρό πανί με μικρή ποσότητα οινοπνεύματος.

Ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ.

Ξεπλύνετε με νερό.

Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας.

Προσοχή στη θερμότητα

Η θερμότητα μπορεί να «κλειδώσει» το λάδι μέσα στις ίνες. Για αυτό το λόγο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται το στεγνωτήριο ή το σιδέρωμα πριν από την πλήρη αφαίρεση του λεκέ. Ένας γρήγορος έλεγχος μετά το πλύσιμο θα επιβεβαιώσει αν το ύφασμα είναι καθαρό.

Σε περιπτώσεις πιο επίμονων λεκέδων, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί. Ένας συνδυασμός απορροφητικής σκόνης και υγρού πιάτων συχνά προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

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