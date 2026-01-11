Το λάθος που κάνουμε όλοι στο δέρμα μας όταν έχει κρύο: Πώς να αποφύγετε την ξηρότητα

Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και ο παγωμένος αέρας είναι ο χειρότερος εχθρός της επιδερμίδας μας. Πριν βγείτε αύριο το πρωί από το σπίτι, πρέπει να γνωρίζετε ότι η απλή ενυδατική κρέμα μπορεί να μην είναι αρκετή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι και οδηγεί σε «σκάσιμο» και ερεθισμούς. Δείτε πώς θα θωρακίσετε το πρόσωπό σας μέσα σε 2 λεπτά.

Το δέρμα μας λειτουργεί ως φραγμός, αλλά ο συνδυασμός παγετού έξω και ξηρής ζέστης (καλοριφέρ/air condition) μέσα, τον καταστρέφει.

Τα 3 βήματα της «χειμερινής» άμυνας:

Όχι στο καυτό νερό: Μπορεί να είναι απολαυστικό μετά από μια κρύα μέρα, αλλά το καυτό νερό αφαιρεί τα φυσικά έλαια του δέρματος. Προτιμήστε χλιαρό νερό για τον καθαρισμό του προσώπου σας.

Μπορεί να είναι απολαυστικό μετά από μια κρύα μέρα, αλλά το καυτό νερό αφαιρεί τα φυσικά έλαια του δέρματος. Προτιμήστε χλιαρό νερό για τον καθαρισμό του προσώπου σας. Η στρατηγική του "Layering": Μην βασίζεστε σε μια μόνο παχύρρευστη κρέμα. Εφαρμόστε πρώτα έναν ορό (serum) με υαλουρονικό οξύ σε νωπό δέρμα και «κλειδώστε» την υγρασία από πάνω με την ενυδατική σας.

Μην βασίζεστε σε μια μόνο παχύρρευστη κρέμα. Εφαρμόστε πρώτα έναν σε νωπό δέρμα και «κλειδώστε» την υγρασία από πάνω με την ενυδατική σας. Μην ξεχνάτε το αντηλιακό: Το χιόνι αντανακλά έως και το 80% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Αν βρεθείτε σε περιοχές με χιόνι ή έντονη ηλιοφάνεια παρά το κρύο, το αντηλιακό είναι υποχρεωτικό για να αποφύγετε το «κάψιμο του σκιέρ».

Extra Tip: Το βράδυ, χρησιμοποιήστε μια μάσκα νύχτας ή λίγο λάδι προσώπου για να βοηθήσετε την ανάπλαση της επιδερμίδας όσο κοιμάστε.

