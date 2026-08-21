Το ChatGPT και η Radisson Hotels αλλάζουν την αναζήτηση ξενοδοχείων

Η διαδικασία οργάνωσης ταξιδιών δέχεται πλέον την ενεργό συμμετοχή του ChatGPT, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο που αναζητούμε διαμονή. Η Radisson Hotels παρουσιάζει μια νέα εφαρμογή που φιλοδοξεί να μετατρέψει την αναζήτηση ξενοδοχείου από μια χρονοβόρα έρευνα αγοράς σε μια απλή συζήτηση. Αυτό το βήμα φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο προσκήνιο της ταξιδιωτικής εμπειρίας, απλοποιώντας σημαντικά τις επιλογές των ταξιδιωτών.

Η νέα εποχή στην αναζήτηση ξενοδοχείων

Η αναζήτηση ξενοδοχείου, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλάζει ριζικά. Δεν απαιτείται πλέον το άνοιγμα δεκάδων καρτελών σε φυλλομετρητές, η επίπονη εφαρμογή φίλτρων, η σύγκριση χαρτών ή η προσπάθεια να θυμηθεί κανείς ποιες παροχές είχε το κάθε ξενοδοχείο. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να μετατρέψει αυτή τη διαδικασία σε μια πιο διαδραστική και συζητήσιμη εμπειρία.

Με την καινοτόμο εφαρμογή @RadissonHotels, ενσωματωμένη στο ChatGPT, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ξενοδοχεία με έναν τρόπο που προσομοιάζει την επικοινωνία με έναν έμπειρο ταξιδιωτικό σύμβουλο. Η απλή διατύπωση των αναγκών, όπως «Θέλω ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, με spa και γυμναστήριο» ή «βρείτε μου ένα οικογενειακό ξενοδοχείο για ένα Σαββατοκύριακο στο Άμστερνταμ», είναι αρκετή για την έναρξη της αναζήτησης.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή της Radisson Hotels

Η νέα εφαρμογή του Radisson Hotel Group, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture, προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης ξενοδοχείων σε ένα εκτεταμένο δίκτυο που καλύπτει περισσότερες από 100 χώρες και περιλαμβάνει πάνω από 1.000 ξενοδοχεία. Το κύριο ενδιαφέρον δεν έγκειται απλώς στο γεγονός ότι η αναζήτηση γίνεται μέσω του ChatGPT, αλλά κυρίως στον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται.

Αντί να ξεκινάει κανείς την αναζήτηση με ένα συγκεκριμένο όνομα ξενοδοχείου ή με την εφαρμογή μιας σειράς φίλτρων, η εφαρμογή επιτρέπει την περιγραφή των ακριβών επιθυμιών και αναγκών του ταξιδιού. Βασιζόμενη σε αυτά τα στοιχεία, η τεχνητή νοημοσύνη προτείνει τα καταλύματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στα κριτήρια του χρήστη. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για την τοποθεσία, τις διαθέσιμες παροχές, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, συμπληρωμένες από διαδραστικούς χάρτες. Όταν ο ταξιδιώτης είναι έτοιμος να προχωρήσει σε κράτηση, μεταφέρεται άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα της Radisson Hotels.

Από την έρευνα στη συζήτηση

Η λειτουργία αυτή μετασχηματίζει ουσιαστικά την εμπειρία αναζήτησης. Αντί να αναλώνεται ο χρήστης σε μια κουραστική διαδικασία σύγκρισης εκατοντάδων επιλογών, πλέον μπορεί να περιγράψει λεπτομερώς τις ανάγκες του. Η τεχνολογία αναλαμβάνει να φέρει στην οθόνη του τις πιο σχετικές και κατάλληλες επιλογές, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια.

Αυτή η προσέγγιση αλλάζει το παράδειγμα από το «ψάχνω ανάμεσα σε εκατοντάδες ξενοδοχεία» σε «περιγράφω τι χρειάζομαι και αφήνω την τεχνολογία να μου φέρει τις πιο σχετικές επιλογές». Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν τις διαμονές τους, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική εμπειρία.

Το «agentic commerce» στον τουρισμό

Για τις ξενοδοχειακές αλυσίδες, η συγκεκριμένη εξέλιξη αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό νέο κανάλι κρατήσεων. Το Radisson Hotel Group αναφέρεται σε αυτό ως «agentic commerce», ένα μοντέλο στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί απλώς υποστηρικτικά, αλλά συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας: από την ανακάλυψη και τη σύγκριση επιλογών έως τη λήψη αποφάσεων.

Αυτό το μοντέλο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο του τουρισμού, όπου η απόσταση μεταξύ της αρχικής σκέψης για ένα ταξίδι και της ολοκλήρωσης μιας κράτησης ξενοδοχείου μπορεί να είναι ζήτημα λίγων λεπτών. Η ενεργός συμμετοχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιταχύνει και να βελτιστοποιήσει αυτή τη διαδικασία, προσφέροντας πιο στοχευμένες προτάσεις.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στους ταξιδιώτες

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Consumer Pulse Research της Accenture, η αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης στον ταξιδιωτικό τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένα, το 87% των ταξιδιωτών δηλώνει θετικό ως προς τη χρήση ενός ταξιδιωτικού συμβούλου που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης επιλογής για το ταξίδι τους.

Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό, το 71% των ερωτηθέντων, εκτιμά ότι εντός των επόμενων 12 μηνών, η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάζει τουλάχιστον τις μισές από τις αποφάσεις τους που αφορούν δαπάνες για ξενοδοχεία ή αεροπορικά εισιτήρια. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη και την προσδοκία των καταναλωτών από τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των ταξιδιών.

Με πληροφορίες από: clickatlife.gr