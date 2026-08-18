Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σίφνο, μετά την πτώση ενός ελικοπτέρου Bell 206, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη των ερευνών για τη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή στον πιλότο του ελικοπτέρου, Γιώργο Ράικο, καθώς και σε ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία, τον Alexander Cromie και τη σύζυγό του Marie Ebert, οι οποίοι είχαν επιλέξει το νησί για να περάσουν τον μήνα του μέλιτος.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, αφού είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα οι σοροί των τριών θυμάτων να εντοπιστούν απανθρακωμένες.

Τα θύματα της τραγωδίας

Το νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία που έχασε τη ζωή του ήταν ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert. Οι δύο τους ζούσαν στο Λονδίνο και είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ξεκινήσουν τον μήνα του μέλιτος από τη Σίφνο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο Alexander Cromie εργαζόταν ως στέλεχος στην εταιρεία Blackstone στο Λονδίνο, κατέχοντας τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα των υπηρεσιών για τον ιδιωτικό πλούτο (private wealth solutions). Η εταιρεία Blackstone εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για το τραγικό συμβάν: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους. Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στην Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους τους».

Ο πιλότος του ελικοπτέρου που επίσης έχασε τη ζωή του ήταν ο 53χρονος Γιώργος Ράικος. Ο κ. Ράικος ήταν πατέρας τριών παιδιών και απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στις πτήσεις, καθώς στο παρελθόν είχε χειριστεί και στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook.

Οι έρευνες των αρχών

Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα έχει ανατεθεί στην αστυνομία. Για τον λόγο αυτό, δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα μεταβαίνουν στο νησί, ενώ κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων συνδράμει στις έρευνες. Τη συλλογή των στοιχείων αναλαμβάνει ο Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου, υπό την εποπτεία του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, του οποίου ο διοικητής έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή. Επιπλέον, αναμένονται ενισχύσεις από τη Νάξο για τη φύλαξη του σημείου συντριβής του ελικοπτέρου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. ορίζει πραγματογνώμονες, ενώ παράλληλα θα συγκεντρωθεί όλο το διαθέσιμο υλικό και θα ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που ενδεχομένως να έχουν πληροφορίες. Την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Οι ερευνητές του Οργανισμού θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Οι τρεις σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό, η επίσημη ταυτοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί μέσω ελέγχου DNA. Έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αρχικά τον έλεγχο DNA για την ταυτοποίηση και στη συνέχεια τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς.

Δεδομένου ότι δεν βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων στην Ελλάδα, στη διαδικασία της ταυτοποίησης και των περαιτέρω ενεργειών αναμένεται να υπάρξει συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία.

Πιθανά αίτια της πτώσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο είναι τα πιθανά αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου που εξετάζονται από τις αρχές. Το πρώτο σενάριο αφορά την πιθανότητα να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο εξετάζει το ενδεχόμενο να συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο, όπως ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.

Ο Παντελής Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, σχολίασε την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή. Στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, υποδεικνύοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Πηγή: Topontiki