Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίφνο, όταν ελικόπτερο τύπου Augusta Bell-206 συνετρίβη στην περιοχή Εξάμπελα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι βρετανικής καταγωγής, ηλικίας 31 και 30 ετών, καθώς και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος. Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρεψεις.

Η τραγωδία και τα θύματα

Ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος, φέρεται να ήταν απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, με μεγάλη πτητική εμπειρία, έχοντας πιλοτάρει στο παρελθόν στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, με τα οικεία του πρόσωπα να έχουν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για τον τραγικό χαμό του.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ήταν ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert, βρετανικής καταγωγής, οι οποίοι ζούσαν στο Λονδίνο. Το ζευγάρι είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Λόγω του ότι δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα στην Ελλάδα, για τη διαδικασία της ταυτοποίησης θα ενημερωθεί και η πρεσβεία της Αγγλίας.

Οι συνθήκες της πτώσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή Εξάμπελα, κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Θόλος. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα ότι είδαν το ελικόπτερο Augusta Bell-206 να στροβιλίζεται και ξαφνικά να πέφτει στο έδαφος. Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος χειριστής Γιώργος Ράικος δεν είχε καμία επικοινωνία με το ελικοδρόμιο λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση. Το ελικόπτερο Bell 206 κατέπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από την προβλεπόμενη προσγείωση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής ένδειξη που να προμηνύει την εξέλιξη.

Η έρευνα των αρχών

Την διερεύνηση των αιτιών του αεροπορικού δυστυχήματος έχουν αναλάβει, μετά από σχετική εντολή της Εισαγγελίας Σύρου, η ΕΛ.ΑΣ. και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων). Νωρίς το πρωί της Τρίτης έγινε αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Σε πρώτη φάση, η Εισαγγελία διέταξε να γίνει νεκροψία – νεκροτομή στις τρεις σορούς, ενώ για τυπικούς λόγους θα γίνει και αναγνώρισή τους με τη μέθοδο της αντιπαραβολής DNA, καθότι πρόκειται για απανθρακωμένους. Στον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου έχουν σπεύσει ενισχύσεις τόσο από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου όσο και από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για δύο στελέχη από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα μεταβεί στη Σίφνο για να συνδράμει στις προανακριτικές έρεψεις. Το πόρισμα θα συνταχθεί από τους πραγματογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που θα το παραδώσουν στην ΕΛ.ΑΣ., κι από εκεί η δικογραφία θα φύγει για την Εισαγγελία Σύρου. Οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό, θα ενταχθούν στην υπό σχηματισμό δικογραφία.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Για την ώρα, τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και θα χρειαστεί εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η έρευνα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ανθρώπινο λάθος, το μηχανολογικό – πτητικό πρόβλημα, έως και το ενδεχόμενο ο πιλότος για κάποιο λόγο να έχασε τις αισθήσεις και κατά συνέπεια τον έλεγχο του μοιραίου ελικοπτέρου.

Οι πραγματογνώμονες προσπαθούν, έχοντας στο επίκεντρο το βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, να εντοπίσουν τα αίτια της τραγωδίας, βάζοντας στο κάδρο κυρίως δύο ενδεχόμενα: μια αιφνίδια και σοβαρή μηχανική βλάβη στο ελικόπτερο ή ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας του πιλότου. Καθοριστικό στοιχείο θεωρείται το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από τη συντριβή. Η εικόνα αυτή έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο προβλήματος στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στην αντιστάθμιση της περιστροφής που προκαλεί το κύριο στροφείο και επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει την κατεύθυνση του ελικοπτέρου. Παράλληλα, εξετάζονται οι μαρτυρίες για όσα συνέβησαν πριν από την πτώση, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να δείξει εάν είχε προηγηθεί κάποια δυσλειτουργία. Ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης εκτίμησε ότι ένα από τα βασικά σενάρια είναι μια καταστροφική αστοχία ή μια ταχύτατα εξελισσόμενη μηχανική βλάβη, η οποία ενδεχομένως στέρησε από τον πιλότο τη δυνατότητα να διατηρήσει τον έλεγχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις μέχρι στιγμής εικόνες φαίνεται ότι κάποιο πρόβλημα είχε ήδη εμφανιστεί πριν το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, και παρά τις ενέργειες του χειριστή, δεν κατέστη δυνατή η αναγκαστική προσγείωση.

Πηγή: Newsbeast