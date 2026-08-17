Η «οδύσσεια» των τουριστών στα μελτέμια του Αιγαίου: Η WSJ περιγράφει τα ταραχώδη ταξίδια

Η Wall Street Journal σε πρόσφατο δημοσίευμά της αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή πτυχή των ελληνικών διακοπών, εστιάζοντας στις δύσκολες ακτοπλοϊκές διαδρομές που βιώνουν οι τουρίστες στο Αιγαίο. Ενώ το island hopping αποτελεί όνειρο για εκατομμύρια ταξιδιώτες, η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ διαφορετική όταν τα μελτέμια δυναμώνουν. Το δημοσίευμα φιλοξενεί μαρτυρίες ξένων που περιγράφουν έντονους κυματισμούς, ναυτία και στιγμές πανικού.

Η ειδυλλιακή εικόνα και η σκληρή πραγματικότητα

Το island hopping στα ελληνικά νησιά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα εκατομμυρίων ξένων ταξιδιωτών. Η εικόνα που έχουν στο μυαλό τους οι τουρίστες περιλαμβάνει λευκά κυκλαδίτικα χωριά, γαλαζοπράσινα νερά, μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και ανέμελες διαδρομές στο Αιγαίο, συνθέτοντας μια ειδυλλιακή εμπειρία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ενός ταξιδιού με πλοίο ανάμεσα στα νησιά μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτή την ειδυλλιακή εικόνα. Ειδικά όταν τα μελτέμια δυναμώνουν, η θάλασσα μετατρέπεται σε δύσκολο αντίπαλο, δοκιμάζοντας τις αντοχές των επιβατών και μετατρέποντας το ταξίδι σε μια λιγότερο «τουριστική» εμπειρία.

Οι «κομήτες του εμετού» και οι μαρτυρίες

Αυτή την πλευρά των ελληνικών διακοπών αναδεικνύει η Wall Street Journal, μέσα από μαρτυρίες ταξιδιωτών που βίωσαν δύσκολες ακτοπλοϊκές διαδρομές στο Αιγαίο. Στις εμπειρίες που φιλοξενούνται στο δημοσίευμα περιγράφονται έντονοι κυματισμοί, ναυτία και στιγμές πανικού, ειδικά τις τελευταίες ημέρες που οι άνεμοι δάμαζαν το Αιγαίο.

Μάλιστα, κάποιοι ταξιδιώτες έχουν φτάσει να αποκαλούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ελληνικά πλοία σε δύσκολες συνθήκες ως «vomit comets» («κομήτες του εμετού»). Ο όρος αυτός παραπέμπει στα αεροσκάφη μειωμένης βαρύτητας που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση αστροναυτών, υπογραμμίζοντας την έντονη ταλαιπωρία που βίωσαν.

Η εμπειρία της Όστιν Κροτό

Μία από τις μαρτυρίες που φιλοξενεί η αμερικανική εφημερίδα είναι αυτή της Όστιν Κροτό, η οποία περίμενε μαζί με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους να επιβιβαστούν σε πλοίο από τη Σύρο με προορισμό τον Πειραιά. Η θάλασσα στην αρχή έδειχνε ήρεμη, όμως λίγα λεπτά μετά τον απόπλου η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Μεγάλα κύματα άρχισαν να χτυπούν το πλοίο, το οποίο κουνιόταν έντονα, ενώ η ίδια έβλεπε το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα. Το πλήρωμα προσπάθησε να βοηθήσει τους επιβάτες που είχαν αρχίσει να υποφέρουν από ναυτία. «Πήγαιναν από τον έναν στον άλλον, τους έκαναν αέρα και μοίραζαν σακούλες για εμετό δεξιά κι αριστερά», περιγράφει στη WSJ, σημειώνοντας πως σε τέτοιες συνθήκες δεν είχε νόημα κανείς να προσπαθήσει να φτάσει μέχρι την τουαλέτα.

Η 38χρονη, η οποία πλέον ζει στη Σύρο, θυμάται τα πρόσωπα των επιβατών να έχουν χλωμιάσει, με πολλούς να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη ναυτία τους, κρατώντας τα πρόσωπά τους μέσα στα χέρια τους. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση ενός από τα παιδιά της. «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ το πρόσωπο του παιδιού μου να γίνεται εντελώς πράσινο. Τώρα καταλαβαίνω από πού το πήραν τα καρτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δοκιμασία της Έμιλι Σάβατζ

Ακόμη μία δύσκολη εμπειρία περιέγραψε η 25χρονη Έμιλι Σάβατζ, η οποία είχε οργανώσει χαλαρές διακοπές στην Ελλάδα με την καλύτερή της φίλη. Στη διαδρομή από τη Νάξο προς τη Μήλο, οι δύο κοπέλες βρέθηκαν να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν στη θέση τους, καθώς το πλοίο χτυπούσε πάνω στα κύματα.

Όπως δήλωσε στην WSJ, «τα κύματα έκαναν το πλοίο να αναπηδά και σηκωνόσουν μερικά εκατοστά από τη θέση σου». Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτή η κατάσταση δεν κράτησε για λίγα λεπτά, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη δοκιμασία για τους επιβάτες.

Η άποψη των ειδικών

Παρά τις δραματικές εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ειδικοί που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα επισημαίνουν ότι τέτοιες καταστάσεις δεν αποτελούν τον κανόνα. Τονίζουν ότι οι δύσκολες αυτές διαδρομές δεν είναι η συνηθισμένη εμπειρία.

Όπως εξηγούν, όταν ένα πλοίο λαμβάνει άδεια να αναχωρήσει, οι συνθήκες έχουν κριθεί ασφαλείς. Αυτό ισχύει ακόμη κι αν το ταξίδι αποδειχθεί ιδιαίτερα ταραχώδες για τους επιβάτες, περιλαμβάνοντας αρκετά σκαμπανεβάσματα.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis