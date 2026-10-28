Η Lah Porella παρουσιάζει ζωντανά το ντεμπούτο άλμπουμ της «Πράσινη Σκάλα»

Η τραγουδοποιός Lah Porella ανεβαίνει στη σκηνή του ΚΛΑΚΑΖ την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, για να παρουσιάσει ζωντανά το ντεμπούτο άλμπουμ της, με τίτλο «Πράσινη Σκάλα». Η εκδήλωση αναμένεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, καθώς η καλλιτέχνιδα θα ερμηνεύσει ολόκληρο τον δίσκο της. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει επίσης ακυκλοφόρητα κομμάτια και αγαπημένες διασκευές, προσφέροντας μια πλούσια μουσική εμπειρία στο κοινό.

Το ντεμπούτο άλμπουμ «Πράσινη Σκάλα»

Η «Πράσινη Σκάλα» αποτελεί το πρώτο άλμπουμ της Lah Porella, γεγονός που γεμίζει την καλλιτέχνιδα με μεγάλη χαρά. Το πολυσχιδές πνεύμα και η πολύτροπη έκφρασή της διαπερνούν τον δίσκο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αντανακλά την αυθεντικότητά της.

Στη δουλειά της διακρίνεται το αθώο άγγιγμα του παιδιού, η σταδιακή ωρίμανσή του και το γλυκό και ευγενικό κράτημά του. Ο δίσκος «Πράσινη Σκάλα» διατηρεί κάτι από την αυθεντικότητα του diy πνεύματος και το ωραίο ξάφνιασμα του αυθόρμητου, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική της προσέγγιση.

Η καλλιτεχνική ταυτότητα της Lah Porella

Η Lah Porella περιγράφεται ως ένα πλάσμα που, όταν προφέρεται το όνομά του, μουσική βγαίνει από το στόμα, με ήχους ανάλαφρους, ταξιδιάρικους και χορευτικούς. Το άκουσμά της θα μπορούσε να προέρχεται από την Ιταλία, από κάποιο νησί της Ελλάδας, αλλά και από κάποιο εξωτικό μέρος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η φωνή της Lah Porella χαρακτηρίζεται ως ζεστό ροζ, ικανή να σώζει και να φωτίζει τον κόσμο, κάνοντας τα πάντα να ανθοφορούν ακόμη και μέσα στο κρύο του χειμώνα. Το καλλιτεχνικό της όνομα οδηγεί σε μονοπάτια εύθυμα, σε πηγαία χαμόγελα και ανυπόκριτες χειρονομίες, μεταφέροντας χαρμόσυνα νέα.

Το μουσικό της ιδίωμα περιλαμβάνει την ελληνική electro-folk, εμπλουτισμένη με pop, indie και alternative στοιχεία. Αυτός ο συνδυασμός αντανακλά τον πολύχρωμο καλλιτεχνικό εαυτό της Lah Porella, προσδίδοντας μια ξεχωριστή διάσταση στις δημιουργίες της.

Η έμπνευση πίσω από την «Πράσινη Σκάλα»

Η έμπνευση για τον τίτλο του άλμπουμ, «Πράσινη Σκάλα», φαίνεται να πηγάζει από μια σειρά εικόνων και συνειρμών που μοιράζεται η ίδια η καλλιτέχνιδα. Η Lah Porella φαντάζεται μια πράσινη σκάλα στο σαλόνι, δίπλα σε ένα κυπαρίσσι, με το ίδιο χρώμα.

Αυτή η εικόνα επεκτείνεται σε ένα πράσινο αυτοκίνητο με πράσινη σκάλα στην οροφή, σε έναν πράσινο κάδο σκουπιδιών δίπλα σε ένα ημιφορτηγό πράσινου χρώματος, ακόμα και σε μια σοκολάτα με πράσινο περιτύλιγμα. Η καλλιτέχνιδα αναφέρεται σε συνηχήσεις και επαναλήψεις του πράσινου, που φαίνεται να αποτελούν ένα κεντρικό μοτίβο στη σκέψης της.

Μέσα σε αυτή την αλληλουχία εικόνων, περιγράφεται ένα περιστατικό όπου η πράσινη σκάλα πέφτει, ένας ελαιοχρωματιστής τραυματίζεται, και ένα πράσινο υγρό, χρώμα από τον κουβά, ρέει. Η σκάλα, σκουριασμένη, διαλύεται, αφήνοντας πίσω της το πράσινο αποτύπωμά της και έναν μουσικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο, «Πράσινη Σκάλα».

Η ζωντανή παρουσίαση στο ΚΛΑΚΑΖ

Για την παρουσίαση του άλμπουμ, η Lah Porella θα ανέβει στη σκηνή του ΚΛΑΚΑΖ μαζί με την μπάντα της, υποσχόμενη μια δυναμική ζωντανή εμφάνιση. Το δελτίο Τύπου για τη βραδιά παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το κοινό που επιθυμεί να παραβρεθεί.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εκτός από την ολοκληρωμένη ερμηνεία του δίσκου «Πράσινη Σκάλα», η καλλιτέχνιδα θα παρουσιάσει και ακυκλοφόρητα κομμάτια, δίνοντας μια γεύση από τη μελλοντική της δουλειά. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αγαπημένες διασκευές, προσφέροντας ποικιλία στο μουσικό ρεπερτόριο της βραδιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta