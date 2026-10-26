Toyota bZ4X Touring: Δυναμικό, ευρύχωρο, οικογενειακό

Η Toyota αποτελεί μια εταιρεία που πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα οχημάτων που καλύπτουν διάφορες κατηγορίες και γούστα. Με την προσθήκη του bZ4X Touring, ο Ιάπωνας κατασκευαστής ενισχύει την οικογένεια των μοντέλων του, προσφέροντας μια «αναβάθμιση» του ήδη επιτυχημένου bZ4X. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιβεβαιώνει τη θέση της Toyota στις κορυφαίες επιλογές ποικιλίας στην αγορά.

Ευρυχωρία και άνεση για όλη την οικογένεια

Το bZ4X Touring διακρίνεται για το μήκος του, το οποίο ανέρχεται στα 4,83 μέτρα. Αυτή η διάσταση εξασφαλίζει την ευρυχωρία των επιβατών, προσφέροντας άπλετους χώρους και υψηλά επίπεδα άνεσης, είτε πρόκειται για τον απλό οδηγό είτε για μια οικογένεια. Παρά το μέγεθός του, το όχημα διατηρεί την ευελιξία του, καθιστώντας το ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις, χωρίς να στερείται πρακτικότητας.

Ένα από τα δυνατά σημεία του μοντέλου είναι η χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης, που φτάνει τα 669 λίτρα. Αυτή η τιμή το κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV μεσαίου μεγέθους. Ο μεγάλος χώρος επιτρέπει την άνετη μεταφορά πλήθους αποσκευών και μεγάλων αντικειμένων, ενώ καλύπτει με ευκολία τις ανάγκες για τα καθημερινά ψώνια ή τις σχολικές τσάντες των παιδιών.

Δυναμική εξωτερική εμφάνιση

Το bZ4X Touring διατηρεί τον χαρακτηριστικό του χαρακτήρα, ενώ παράλληλα είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις από το «αδερφάκι» του. Η εξωτερική του εμφάνιση αναδεικνύει τον off-road χαρακτήρα του, με σκούρα τόξα τροχών και σκούρους τροχούς που προσδίδουν μια πιο επιβλητική όψη. Οι ράγες οροφής είναι επίσης παρούσες, συμπληρώνοντας το δυναμικό προφίλ του οχήματος.

Η απόχρωση Brilliant Bronze αποτελεί μια έξυπνη αισθητική επιλογή, η οποία εναρμονίζεται όμορφα με το συνολικό πακέτο του αυτοκινήτου. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια εμφάνιση που ξεχωρίζει, προσδίδοντας στο bZ4X Touring έναν σύγχρονο και περιπετειώδη τόνο.

Εσωτερικός εξοπλισμός και τεχνολογία

Στο εσωτερικό, το bZ4X Touring προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού: το Teamplayer και το Lounge. Το επίπεδο εξοπλισμού Teamplayer περιλαμβάνει ένα στάνταρ πακέτο με matrix LED προβολείς, μια οθόνη 14 ιντσών, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, καθώς και όλα τα συστήματα του Toyota Safety Sense, προσφέροντας υψηλή ασφάλεια και άνεση.

Η πιο πλούσια έκδοση, η Lounge, διαθέτει επιπλέον 4κίνηση, πανοραμική οροφή και μεγαλύτερους τροχούς. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρικά καθίσματα με λειτουργία μνήμης, ενσωματωμένος φορτιστής 22kW και επιπρόσθετα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αναβαθμίζοντας την εμπειρία οδήγησης και την πολυτέλεια.

Επιλογές κινητήρων και επιδόσεις

Στον τομέα των κινητήρων, το bZ4X Touring προσφέρει δύο επιλογές. Η μία είναι η προσθιοκίνητη έκδοση, η οποία διαθέτει ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 224 ίππους και ροπή 268 Nm. Αυτή η επιλογή είναι σχεδιασμένη για άνετη και αποδοτική καθημερινή οδήγηση, καλύπτοντας τις ανάγκες των αστικών μετακινήσεων.

Η δεύτερη επιλογή είναι η 4κίνητη έκδοση, η οποία ενσωματώνει μία ηλεκτρική μονάδα σε κάθε άξονα, με τη συνολική ισχύ να φτάνει τους 381 ίππους. Το bZ4X Touring αποτελεί το ισχυρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της Toyota. Με την 4κίνητη έκδοση, η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο άνετη, επιτρέποντας στον οδηγό να ταξιδέψει με μεγαλύτερη ευκολία και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του οχήματος σε υψηλότερες ταχύτητες. Επιπλέον, χάρη στο σύστημά του, το μοντέλο μπορεί να κινηθεί και εκτός δρόμου.

Με πληροφορίες από: Newsit