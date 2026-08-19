Παρασκευή 28 Αυγούστου: Ελεύθερη είσοδος στον σινε-μαραθώνιο με ταινίες του Κιούμπρικ στο ΚΠΙΣΝ

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί έναν σινε-μαραθώνιο αφιερωμένο στον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με ελεύθερη είσοδο στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις εμβληματικές ταινίες του διάσημου σκηνοθέτη: **Dr. Strangelove**, **2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος**, **Το Κουρδιστό Πορτοκάλι** και **Η Λάμψη**. Οι ταινίες αυτές αναδεικνύουν το φιλοσοφικό βάθος και την αισθητική τόλμη του Κιούμπρικ, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου και την pop κουλτούρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό το φως της πανσελήνου και με τη χορηγία του Aperol, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει σπουδαίες κινηματογραφικές δημιουργίες.

Το πρόγραμμα των προβολών

Αναλυτικά, οι προβολές θα ξεκινήσουν στις 21:00 με την ταινία **S.O.S. Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα** (Dr. Strangelove, 1964), που εστιάζει στους παραλογισμούς του Ψυχρού Πολέμου. Στη συνέχεια, στις 22:45, θα προβληθεί το **2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος** (2001: A Space Odyssey, 1968), ένα ορόσημο της επιστημονικής φαντασίας που εξερευνά την ανθρώπινη εξέλιξη και τα μυστήρια του σύμπαντος.

Στις 01:15, η προβολή του **Κουρδιστού Πορτοκαλιού** (A Clockwork Orange, 1971) θα προσφέρει μια προκλητική ματιά στη βία και την ελευθερία της βούλησης, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την ταινία **Η Λάμψη** (The Shining, 1980) στις 03:45, που παραμένει μία από τις κορυφαίες ταινίες τρόμου όλων των εποχών.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και η είσοδος είναι ελεύθερη. Χορηγός της βραδιάς είναι το Aperol, που προσφέρει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για να απολαύσει το κοινό μοναδικές κινηματογραφικές στιγμές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ και τα social media του.