«Spider-Man: Brand New Day»: Σαρώνει το box office με 2 δισ. δολάρια σε 21 ημέρες

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Sony Pictures, «Spider-Man: Brand New Day», συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο παγκόσμιο box office, ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε έπειτα από μόλις τρία Σαββατοκύριακα προβολής, δηλαδή σε 21 ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη εμπορική επιτυχία του φιλμ. Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον δημοφιλή υπερήρωα της Marvel, σε μια ταινία που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία στον κινηματογράφο.

Εντυπωσιακές εισπράξεις και παγκόσμια αναγνώριση

Το «Spider-Man: Brand New Day» έχει συγκεντρώσει συνολικά 2,022 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Από αυτά, 785 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική, ενώ η διεθνής αγορά συνεισέφερε 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια στο συνολικό ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Variety, αυτή η επίδοση κατατάσσει το φιλμ στην όγδοη θέση των ταινιών που έχουν σπάσει το φράγμα των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα χρονικά του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που το φέρνει δίπλα σε άλλες μεγάλες επιτυχίες.

Μια θέση στην ιστορία του κινηματογράφου

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» προστίθεται σε μια εκλεκτή λίστα μόλις επτά άλλων παραγωγών που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται τα «Avatar» (2009) με 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, «Avengers: Endgame» (2019) με 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, «Avatar: The Way of Water» (2022) με 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, «Ne Zha 2» (2025) με 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια, «Τιτανικός» (1997) με 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, «Star Wars: The Force Awakens» (2015) με 2,07 δισεκατομμύρια δολάρια και «Avengers: Infinity War» (2018) με 2,03 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ταχύτερη πορεία προς την κορυφή

Το «Brand New Day» αποτελεί πλέον τη δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία που φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση αυτή το φέρνει πίσω μόνο από το «Avengers: Endgame», το οποίο είχε καταφέρει να πετύχει το ίδιο ορόσημο σε μόλις 11 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη ταινία του franchise, το «No Way Home» (2021), είχε αγγίξει τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει το φράγμα των 2 δισεκατομμυρίων, καθώς δεν είχε εξασφαλίσει διανομή στην αγορά της Κίνας.

Ενδείξεις επιτυχίας από την πρώτη στιγμή

Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, είχε δώσει από την αρχή ισχυρές ενδείξεις ότι θα εξελισσόταν σε μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Στο πρώτο Σαββατοκύριακο των προβολών του, στα τέλη Ιουλίου, σημείωσε εισπράξεις 355 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική και 932 εκατομμυρίων παγκοσμίως.

Χρειάστηκε, μάλιστα, μόλις έξι ημέρες για να ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την περιπέτεια του Spider-Man.

Προβλέψεις για το μέλλον

Οι αναλυτές της κινηματογραφικής αγοράς θεωρούν πλέον βέβαιο ότι το «Brand New Day» θα ολοκληρώσει την πορεία του ως μία από τις πιο κερδοφόρες παραγωγές όλων των εποχών. Η όγδοη θέση στο παγκόσμιο box office έχει ήδη κατακτηθεί, και οι εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ταινία μπορεί να γίνει η πρώτη στην ιστορία που θα σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων αποκλειστικά στην αγορά των ΗΠΑ, ή ακόμη και η πρώτη που θα αγγίξει το εντυπωσιακό όριο των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, θέτοντας νέα δεδομένα στον χώρο του κινηματογράφου.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast