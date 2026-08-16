Ο Φορτίνο Σαμάνο, το τελευταίο τσιγάρο και το τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, τραβηγμένη το 1917 στην Πόλη του Μεξικού, κρύβεται πίσω από ένα από τα πιο σκοτεινά και αναγνωρίσιμα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Η εικόνα αυτή απεικονίζει τον Φορτίνο Σαμάνο, έναν υπολοχαγό του απελευθερωτικού στρατού του Εμιλιάνο Ζαπάτα, λίγο πριν την εκτέλεσή του. Το αγέρωχο βλέμμα του και η τελευταία του επιθυμία να καπνίσει ένα τσιγάρο, ενέπνευσαν τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Θεσσαλό δημιουργό, να δημιουργήσει το ομώνυμο τραγούδι, χαρίζοντας στον Σαμάνο έναν τίτλο που πολλοί σιγομουρμούρισαν χωρίς να γνωρίζουν την αληθινή του ιστορία.

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του 1917

Η ιστορία του Φορτίνο Σαμάνο εκτυλίσσεται τον Μάρτιο του 1917, στην Πόλη του Μεξικού, σε μια εποχή που ο αέρας μυριζε μπαρούτι και φτηνό καπνό, σηματοδοτώντας το αναπόφευκτο τέλος της Μεξικανικής Επανάστασης. Ο Σαμάνο ήταν ένας μπαρουτοκαπνισμένος αγωνιστής, ταγμένος στην αγροτική επανάσταση και αφοσιωμένος στο θρυλικό σύνθημα «Tierra y Libertad», που σημαίνει «Γη και Ελευθερία».

Ως υπολοχαγός του απελευθερωτικού στρατού του Εμιλιάνο Ζαπάτα, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Όταν συνελήφθη, η καταδίκη του σε θάνατο ήταν προδιαγεγραμμένη, καθώς η σύλληψή του σήμαινε το τέλος της πορείας του ως επαναστάτη και αγωνιστή.

Το αγέρωχο βλέμμα και η τελευταία επιθυμία

Λίγο πριν την εκτέλεσή του, ο Φορτίνο Σαμάνο στάθηκε μπροστά από το εκτελεστικό απόσπασμα των κυβερνητικών δυνάμεων. Η εικόνα του, όπως αποτυπώθηκε από τον φακό, τον δείχνει να φοράει ένα πλατύγυρο καπέλο και ένα σκούρο παλτό, ενώ ένα τσιγάρο ήταν σφηνωμένο στα χείλη του. Το βλέμμα του ήταν σταθερό, χωρίς ίχνος τρόμου, κοιτάζοντας τις κάννες και τον φακό με μια εσωτερική γαλήνη που σχεδόν τρομάζει τους παρατηρητές.

Ως τελευταία του επιθυμία, ο Σαμάνο ζήτησε απλώς να καπνίσει ένα τσιγάρο, μια πράξη που απαθανατίστηκε και έμελλε να γίνει σύμβολο θάρρους και αξιοπρέπειας. Η στάση του αυτή, γεμάτη ηρεμία μπροστά στον θάνατο, τον συνδέει, σύμφωνα με τις πηγές, με το αγέρωχο βλέμμα των 200 της Καισαριανής, προσδίδοντας στην εικόνα του μια ευρύτερη ιστορική διάσταση.

Ο φωτορεπόρτερ Αγκουστίν Βίκτορ Κασασόλα και η λεζάντα

Την κρίσιμη στιγμή της εκτέλεσης, ο σπουδαίος Μεξικανός φωτορεπόρτερ Αγκουστίν Βίκτορ Κασασόλα πάτησε το κλείστρο της φωτογραφικής του μηχανής. Η ασπρόμαυρη αυτή φωτογραφία, που απαθανάτισε τον Σαμάνο, συνοδεύτηκε από μια λεζάντα στο αρχείο του Κασασόλα, η οποία έμελλε να ταξιδέψει στις δεκαετίες και να εμπνεύσει καλλιτέχνες.

Η λεζάντα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Φορτίνο Σαμάνο καπνίζει το τελευταίο τσιγάρο πριν από την εκτέλεσή του. Βλέπουμε έναν άνθρωπο σε ειρήνη με τον εαυτό του και με τον θάνατο». Αυτή η περιγραφή, σε συνδυασμό με την καθηλωτική εικόνα, μετέφερε το μήνυμα της εσωτερικής γαλήνης και της αποδοχής του αναπόφευκτου τέλους από τον Σαμάνο.

Η έμπνευση του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Δεκαετίες αργότερα, η συγκεκριμένη φωτογραφία και η συνοδευτική της λεζάντα έφτασαν στα χέρια του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Η εικόνα του Μεξικανού επαναστάτη χαράχτηκε βαθιά στην ψυχή του Θεσσαλού δημιουργού, ο οποίος εμπνεύστηκε από αυτήν για να γράψει το ομώνυμο τραγούδι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του.

Ο ίδιος ο Παπακωνσταντίνου εξομολογήθηκε την έντονη επίδραση που είχε πάνω του η ιστορία του Σαμάνο και η φωτογραφία. «Όταν διάβασα τη λεζάντα της φωτογραφίας ανατρίχιασα», δήλωσε, περιγράφοντας την προσωπική του αντίδραση. Πρόσθεσε επίσης ότι «η στάση του Φορτίνο Σαμάνο δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα», υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα και την ξεχωριστή αξία της περίπτωσης του Μεξικανού υπολοχαγού.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta