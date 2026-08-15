Στην ορεινή Αρκαδία, ένα καφενείο όπου φτιάχνεις μόνος σου τον καφέ και πληρώνεις όσο θέλεις

Στην καρδιά της ορεινής Αρκαδίας, κρυμμένο στο χωριό Λάστα, λειτουργεί ένα αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο που προσφέρει ένα ιδιαίτερο μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού. Σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν τον καφέ τους μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα σύνεργα και υλικά. Η πληρωμή γίνεται με βάση την προαιρετική συνεισφορά σε έναν κουμπαρά, ο οποίος προορίζεται για τη συντήρηση του ιστορικού καφενείου.

Η ιδιαιτερότητα του καφενείου

Το καφενείο «Ο Άη-Γιώργης», που βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Λάστα, διαφέρει σημαντικά από τα συνηθισμένα καφέ. Δεν διαθέτει καφετζή, καθώς οι επισκέπτες αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την παρασκευή του ροφήματός τους. Στον χώρο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα σύνεργα και υλικά για την παρασκευή καφέ.

Βασική υποχρέωση όσων χρησιμοποιούν το καφενείο είναι να διατηρούν τον χώρο καθαρό και τακτοποιημένο, όπως ακριβώς τον βρήκαν. Αυτή η πρακτική ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας και της συλλογικής ευθύνης, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Το χωριό Λάστα και ο πληθυσμός του

Το χωριό Λάστα είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.072 μέτρων, στις καταπράσινες πλαγιές του Μαινάλου, στην ορεινή Αρκαδία. Αν και παλαιότερα ο πληθυσμός του αριθμούσε χιλιάδες κατοίκους, σήμερα η Λάστα φιλοξενεί μόλις 10 μόνιμους κατοίκους.

Παρά τον μικρό αριθμό κατοίκων, το χωριό διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και αποτελεί έναν προορισμό για όσους αναζητούν την ηρεμία και την επαφή με τη φύση, μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Εναλλακτικός τουρισμός και διαμονή

Η σημερινή Λάστα δεν διαθέτει υποδομές για αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «βιομηχανικός τουρισμός» ή πληθώρα ταβερνών, εστιάζοντας σε ένα πιο αυθεντικό μοντέλο φιλοξενίας. Ωστόσο, για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στο χωριό, υπάρχει η δυνατότητα διαμονής.

Λειτουργεί ο ξενώνας της κοινότητας, ο οποίος στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, προσφέροντας μια λιτή αλλά φιλόξενη επιλογή για τους επισκέπτες που θέλουν να εξερευνήσουν την περιοχή.

Το μαγικό τοπίο και οι δραστηριότητες στο καφενείο

Το τοπίο γύρω από τη Λάστα περιγράφεται ως μαγικό, με άφθονο πράσινο, σπίτια φτιαγμένα από πέτρα, καθώς και βρύσες με τρεχούμενα νερά. Η θέα προς τη Βυτίνα αφήνει τους επισκέπτες άναυδους, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς.

Πέραν της φύσης, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, το παραδοσιακό καφενείο «Ο Άη-Γιώργης» προσφέρει τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς λουκούμια, να παίξει επιτραπέζια παιχνίδια και τάβλι, ή να ανακαλύψει την ιστορία του τόπου μέσα από φωτογραφίες και κείμενα που είναι κρεμασμένα στους τοίχους του.

Η φιλοσοφία της συνεισφοράς

Η λειτουργία του καφενείου βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την εθελοντική συνεισφορά. Δίπλα στον πάγκο της κουζίνας, υπάρχει ένας κουμπαράς με μία ταμπέλα που γράφει «ταμείο».

Όποιος επιθυμεί και μπορεί, έχει τη δυνατότητα να αφήσει ένα ποσό για την συντήρηση αυτού του ιστορικού καφενείου, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας του και τη διατήρηση της μοναδικής του ταυτότητας.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta