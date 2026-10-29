Τετραμερής συνάντηση στην Τεχεράνη για την περιφερειακή ασφάλεια εν μέσω εντάσεων

Μια τετραμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην Τεχεράνη, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους από το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία έλαβε χώρα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις τέσσερις χώρες να εκφράζουν κοινή ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας. Παρότι δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη συμφωνία, η συνάντηση ανέδειξε την προσπάθεια των περιφερειακών δυνάμεων να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Διπλωματική πρωτοβουλία και συμμετέχοντες

Η τετραμερής συνάντηση στην Τεχεράνη, που έλαβε χώρα στις 26 Οκτωβρίου, αποτελεί μια σημαντική διπλωματική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στο τραπέζι των συνομιλιών βρέθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις τέσσερις χώρες, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα των θεμάτων που συζητήθηκαν. Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, συμμετείχε ο υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, ενώ το Πακιστάν εκπροσωπήθηκε από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεών του, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Την Τουρκία εκπροσώπησε ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν. Οικοδεσπότης της συνάντησης ήταν ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, με την ιρανική αντιπροσωπεία να περιλαμβάνει επίσης τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η παρουσία τόσο υψηλού επιπέδου εκπροσώπων καταδεικνύει την επιθυμία των εμπλεκόμενων μερών να αναζητήσουν διεξόδους στην περιφερειακή κρίση, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ρόλος του Πακιστάν και η πρόταση συμβιβασμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση αυτής της τετραμερούς συνάντησης προήλθε από το Πακιστάν. Η χώρα αυτή έχει αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προσπαθώντας να γεφυρώσει τις διαφορές. Αν και η κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση περιορίστηκε στην αναφορά για συνέχιση των συνομιλιών και ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, το Πακιστάν παρουσίασε μια συγκεκριμένη πρόταση.

Η πρόταση αυτή αφορούσε έναν συμβιβασμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, εξετάστηκε ο πιθανός ρόλος εγγυητών για τις χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία της Μέκκας, καθώς και για το Κατάρ. Αυτή η εξέλιξη προσδίδει μεγαλύτερη διπλωματική βαρύτητα στην πακιστανική πρωτοβουλία, χωρίς ωστόσο να προεξοφλείται η επίτευξη κάποιας συμφωνίας.

Η συμφωνία αμοιβαίας άμυνας της Μέκκας

Η συνάντηση στην Τεχεράνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκκα. Η συμφωνία αυτή συνήφθη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν και προβλέπει κοινή αντιμετώπιση σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες. Ωστόσο, η διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας από την Τουρκία εκκρεμεί ακόμα.

Η εν λόγω συμφωνία δοκιμάζεται ήδη από τις αυξανόμενες επιθέσεις των Χούθι, οι οποίες στοχεύουν σαουδαραβικούς στόχους. Οι τρεις χώρες, δηλαδή η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, εξετάζουν την ενίσχυση της στρατιωτικής τους συνεργασίας. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των απειλών που στρέφονται κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας την περιφερειακή σταθερότητα.

Οι προκλήσεις για το Ιράν και οι πιθανές προσεγγίσεις

Για το Ιράν, η δημιουργία ενός ισχυρού στρατιωτικού συνασπισμού, όπως αυτός που διαμορφώνεται μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, συνιστά μια νέα γεωπολιτική πρόκληση. Ένας τέτοιος συνασπισμός θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει την ιρανική επιρροή στην περιοχή, δημιουργώντας ένα διαφορετικό ισοζύγιο δυνάμεων. Ωστόσο, μια συνεννόηση της Τεχεράνης με τις τρεις αυτές χώρες θα μπορούσε να προσφέρει διπλά οφέλη.

Αφενός, θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο δημιουργίας ενός εχθρικού μετώπου εναντίον του Ιράν. Αφετέρου, μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να διευκολύνει τις σχέσεις της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον. Στο πλαίσιο αυτό, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει σε μελλοντικές διπλωματικές διεργασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki