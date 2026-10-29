Διπλωματική πρωτοβουλία Βανς προς το Ιράν για αποτροπή νέων βομβαρδισμών

Μια σημαντική διπλωματική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να έχει αποστείλει επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχει ως στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αποτροπή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Η διπλωματική αυτή κίνηση εκδηλώνεται εν μέσω συνεχιζόμενης ναυτικής αντιπαράθεσης στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Η επιστολή του Τζέι Ντι Βανς αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να αποφευχθεί μια νέα στρατιωτική εμπλοκή.

Η διπλωματική κίνηση από την Ουάσινγκτον

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, απέστειλε επιστολή προς τον Μοχσέν Ρεζαΐ, ο οποίος κατέχει τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Αυτή η διπλωματική ενέργεια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, αποτελεί μια προσπάθεια για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η επιστολή συντάχθηκε κατόπιν άμεσης εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό στόχο την αποτροπή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να εξετάσει εάν υφίστανται οι προϋποθέσεις για σύγκλιση απόψεων μεταξύ των δύο κρατών, προκειμένου να αποφευχθεί η εντολή για μια νέα, σύντομη αλλά εντατική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων, εκτεταμένων βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Οι ενδεχόμενες αυτές στρατιωτικές ενέργειες τοποθετούνται χρονικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του εμφάνισης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει για την πιθανότητα μιας νέας, περιορισμένης επιχείρησης. Την ονόμασε «Επική Οργή», χρησιμοποιώντας τον τίτλο της στρατιωτικής εκστρατείας που είχαν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει ήδη προειδοποιήσει κράτη του Κόλπου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας νέας, σύντομης αλλά εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών.

Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η επιδίωξη της Ουάσινγκτον σε αυτή τη φάση δεν είναι η επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Αντιθέτως, ο πρωταρχικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Η διπλωματική προσπάθεια του Τζέι Ντι Βανς, υπό την καθοδήγηση του Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζει στην εξεύρεση κοινού εδάφους και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επανεκκίνηση του διαλόγου. Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και την αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή.

Συνεχής ένταση στον Περσικό Κόλπο

Παρά την απουσία σημαντικών επιθέσεων κατά χερσαίων στόχων από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται αμείωτη στη θάλασσα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να εφαρμόζουν αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, διατηρώντας την πίεση στην Τεχεράνη.

Ταυτόχρονα, το Ιράν επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια δίοδο στρατηγικής σημασίας. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και, κυρίως, για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται ένα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων πετρελαϊκών εξαγωγών. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τις ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση.

Με πληροφορίες από: Enikos