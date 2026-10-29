Συζητήσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον για πιθανή άρση κυρώσεων στο ρωσικό επενδυτικό ταμείο

Συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε εξέλιξη, με αντικείμενο το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF). Οι επαφές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων διπλωματικών προσπαθειών της Ουάσιγκτον, οι οποίες στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συζητήσεις αυτές έρχονται παράλληλα με πρόσφατες αποφάσεις για τη χαλάρωση περιορισμών που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές.

Οι δηλώσεις του Γιούρι Ουσακόφ

Τις συνομιλίες επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται πράγματι σε εξέλιξη εδώ και κάποιο διάστημα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η έκβασή τους δεν είναι ακόμα γνωστή.

Ο Ουσακόφ ανέφερε επίσης ότι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από τη ρωσική πλευρά είναι ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ενδείξεις από την αμερικανική πλευρά

Νωρίτερα την Τετάρτη, δημοσίευμα των New York Times είχε αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο άρσης των συγκεκριμένων κυρώσεων. Αυτό το δημοσίευμα προηγήθηκε των δηλώσεων του Ρώσου αξιωματούχου, υποδεικνύοντας ότι το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα και των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε κινήσεις που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές, δημιουργώντας ένα πλαίσιο χαλάρωσης των περιορισμών.

Χαλάρωση περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές

Μέσα στον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την προσωρινή χαλάρωση περιορισμών που αφορούν τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Οι εξαγωγές αυτές απευθύνονται τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς άλλες αγορές. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια μεταβολή στην πολιτική των κυρώσεων, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα.

Από τη ρωσική πλευρά, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επρόκειτο να αναχωρήσει την επόμενη ημέρα ένα τέταρτο δεξαμενόπλοιο με φορτίο ντίζελ. Αυτό δείχνει την άμεση ανταπόκριση και την πρακτική εφαρμογή των χαλαρώσεων που ανακοινώθηκαν.

Εκτελεστικό διάταγμα για κυρώσεις και δασμούς

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα που αφορά την άρση κυρώσεων και δασμών σε ρωσικά προϊόντα. Το διάταγμα αυτό περιλαμβάνει επίσης την άρση δευτερογενών κυρώσεων που συνδέονται με την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αυτές οι ενέργειες υπογραμμίζουν μια ευρύτερη προσπάθεια για την επαναξιολόγηση και ενδεχομένως την αναθεώρηση της πολιτικής των κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλιών για την Ουκρανία.

Πιθανές τριμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία

Εκτός από τις συζητήσεις για τις κυρώσεις, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, πρόσθεσε ότι τριμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μετά τις 4 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Αυτό το ενδεχόμενο υποδηλώνει μια προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων στο ουκρανικό ζήτημα μέσω διαλόγου, πέρα από τις οικονομικές κυρώσεις. Η αναφορά αυτή συμπληρώνει το πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos