Η δημόσια τηλεόραση της Σερβίας ζήτησε συγγνώμη για χρόνια μονομερούς ενημέρωσης

Η δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Βοϊβοντίνας (RTV) στη Σερβία προχώρησε σε μια πρωτοφανή δημόσια αυτοκριτική, ζητώντας συγγνώμη από τους πολίτες για τη μονομερή κάλυψη της επικαιρότητας. Η συγγνώμη μεταδόθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στην έναρξη του απογευματινού δελτίου ειδήσεων της RTV, από τον παρουσιαστή Γκόραν Έρορ. Το δημόσιο μέσο παραδέχθηκε ότι επί χρόνια δεν εκπλήρωνε τον θεσμικό του ρόλο, αποσιωπούσε γεγονότα και παρουσίαζε μονομερώς τις ειδήσεις.

Η πρωτοφανής αυτοκριτική της RTV

Η παραδοχή της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της Βοϊβοντίνας (RTV) για τον τρόπο κάλυψης της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας αποτελεί ένα ασυνήθιστο γεγονός στα σερβικά μέσα ενημέρωσης. Ο παρουσιαστής Γκόραν Έρορ μετέφερε τη συγγνώμη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, κατά την έναρξη του απογευματινού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Το περιεχόμενο της συγγνώμης ήταν σαφές και συγκεκριμένο. Η RTV παραδέχθηκε ότι επί πολλά χρόνια δεν εκπλήρωνε τον θεσμικό της ρόλο ως δημόσιο μέσο ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, ομολόγησε ότι αποσιωπούσε γεγονότα, παρουσίαζε τις ειδήσεις με μονομερή τρόπο και απέφευγε να θέτει τα απαραίτητα ερωτήματα προς τους φορείς της εξουσίας. Η κίνηση αυτή δεν αφορούσε ένα μεμονωμένο λάθος ρεπορτάζ ή μια ανακριβή πληροφορία, αλλά αναγνώριζε μια ολόκληρη δημοσιογραφική πρακτική.

Η βαρύτητα της δημόσιας παραδοχής

Η ενέργεια της RTV αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί μια δημόσια παραδοχή αποτυχίας ενός θεσμού που έχει ως αποστολή να υπηρετεί την κοινωνία. Όταν ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός παραδέχεται ότι δεν έκανε τις σωστές ερωτήσεις, ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι δεν άσκησε τον απαραίτητο έλεγχο στους φορείς της εξουσίας. Αυτή η παραδοχή υποδηλώνει την έλλειψη κριτικής στάσης απέναντι στην εξουσία, κάτι που αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της δημοσιογραφίας.

Επιπλέον, η ομολογία ότι αποσιωπούσε γεγονότα σημαίνει ότι οι πολίτες στερήθηκαν πληροφορίες τις οποίες δικαιούνταν να γνωρίζουν για την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η παραδοχή της μονομερούς παρουσίασης των ειδήσεων υπογραμμίζει ότι η ενημέρωση δεν ανταποκρινόταν στην υποχρέωση της δημόσιας τηλεόρασης για πλουραλισμό και ανεξαρτησία, βασικές αρχές της δημοκρατικής ενημέρωσης.

Το πολιτικό περιβάλλον και η επιρροή στα μέσα

Η περίπτωση της RTV δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον που επικρατεί στη Σερβία. Η κυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών σχετικά με την επιρροή της στα μέσα ενημέρωσης. Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έχει οικοδομήσει ένα ισχυρό σύστημα πολιτικής κυριαρχίας, στο οποίο η επικοινωνία και η τηλεοπτική προβολή αποτελούν βασικά εργαλεία για τη διατήρηση της επιρροής του.

Οι καταγγελίες αυτές αφορούν την άνιση προβολή των πολιτικών δυνάμεων, με προνομιακή μεταχείριση της κυβέρνησης από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις περιθωριοποίησης επικριτικών φωνών και πιέσεων σε μέσα ενημέρωσης που επιχειρούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από την κυβερνητική γραμμή.

Οι αντιδράσεις και οι πιέσεις στην ενημέρωση

Οργανώσεις που υπερασπίζονται την ελευθερία του Τύπου, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες τους. Έχουν καταγγείλει την προνομιακή μεταχείριση που απολαμβάνει η κυβέρνηση από σημαντικά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Αυτές οι καταγγελίες υπογραμμίζουν ένα κλίμα όπου η ανεξάρτητη δημοσιογραφία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Οι πιέσεις αυτές σε μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η δημόσια συγγνώμη της RTV, σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά τη διάσταση μιας δημόσιας ομολογίας που εκθέτει πτυχές του συστήματος λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης υπό την παρούσα πολιτική ηγεσία της Σερβίας.

Η κρίσιμη χρονική στιγμή

Η χρονική συγκυρία κατά την οποία έγινε αυτή η δημόσια αυτοκριτική θεωρείται επίσης κρίσιμη. Η Σερβία βρίσκεται σε μια περίοδο όπου τέτοιες παραδοχές μπορούν να έχουν ιδιαίτερη απήχηση. Η κίνηση της RTV, αν και επικεντρώνεται στην εσωτερική λειτουργία του μέσου, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων και πιέσεων σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και την αντικειμενικότητα της ενημέρωσης στη χώρα.

Η συγγνώμη αυτή, ως μια δημόσια παραδοχή αποτυχίας ενός θεσμού, αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατικής λειτουργίας και την πρόσβαση των πολιτών σε πλήρη και ανεξάρτητη ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki