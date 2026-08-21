Πατέρας άφησε 11χρονη κόρη μόνη της στην Κύπρο και ταξίδεψε στην Αλβανία για αγώνα

Σοβαρή υπόθεση παραμέλησης ανηλίκου διερευνά η Αστυνομία στην Κύπρο, μετά τον εντοπισμό ενός 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να είχε αφεθεί μόνο του στο σπίτι για δύο ημέρες. Οι αρχές ενημερώθηκαν αργά χθες το βράδυ και μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας, όπου εντόπισαν την 11χρονη χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Ο εντοπισμός του παιδιού και η αποκάλυψη της απουσίας

Η Αστυνομία στην Κύπρο βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης μιας σοβαρής υπόθεσης που αφορά την παραμέληση ανηλίκου. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό ενός 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φέρεται να είχε αφεθεί εντελώς μόνο του στην κατοικία του για ένα διάστημα δύο ημερών. Η ενημέρωση προς την Αστυνομία πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ, οδηγώντας στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας, όπου και εντόπισαν την 11χρονη. Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας ενήλικας παρών στο σπίτι για να επιβλέπει το παιδί. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε την αφετηρία για την ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών της απουσίας των γονέων ή κηδεμόνων.

Οι εξηγήσεις της 11χρονης και το ταξίδι του πατέρα

Σε ερωτήσεις των αστυνομικών σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας της, η 11χρονη φέρεται να απάντησε ότι αυτός είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε το παιδί, ο πατέρας του είχε μεταβεί σε άλλη χώρα με σκοπό να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Η ίδια η 11χρονη ανέφερε ότι ο πατέρας της απουσίαζε από το σπίτι τις δύο τελευταίες ημέρες. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές, υποδεικνύουν ότι ο πατέρας είχε συγκεκριμένα μεταβεί στην Αλβανία. Ο προορισμός του ήταν να παρακολουθήσει τον εκτός έδρας αγώνα της κυπριακής ομάδας Πάφος FC εναντίον της Ντινάμο Σίτι.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας και η οργανωμένη εκδρομή

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας για τον οποίο φέρεται να ταξίδεψε ο πατέρας διεξήχθη χθες το βράδυ. Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στην πόλη Ελμπασάν της Αλβανίας και αποτελούσε μέρος των πλέι οφ του UEFA Conference League. Η συμμετοχή της Πάφου FC σε αυτή τη διοργάνωση είχε οδηγήσει στην οργάνωση συγκεκριμένων ταξιδιωτικών διευθετήσεων.

Ειδικότερα, η κυπριακή ομάδα είχε οργανώσει μια επίσημη εκδρομή για τους φιλάθλους της. Η αναχώρηση των φιλάθλων, συμπεριλαμβανομένου πιθανώς και του πατέρα, είχε προγραμματιστεί να γίνει από την Πάφο στις 19 Αυγούστου. Αυτή η οργανωμένη μετακίνηση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση που εξετάζεται.

Η παρέμβαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Με την αποκάλυψη της υπόθεσης και τον εντοπισμό του ανήλικου κοριτσιού μόνο του, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ενημερώθηκαν άμεσα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ανέλαβαν χωρίς καθυστέρηση την προστασία του παιδιού, καθώς και τη φροντίδα του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ευημερία του.

Παράλληλα με την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών, η Αστυνομία έχει ξεκινήσει επίσημη διερεύνηση σε βάρος του πατέρα. Η υπόθεση που διερευνάται αφορά κακομεταχείριση παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η 11χρονη.

Η εξέλιξη των ερευνών

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το εάν ο πατέρας έχει επιστρέψει στην Κύπρο μετά το ταξίδι του στην Αλβανία.

Επιπλέον, δεν έχει γίνει γνωστό από τις αρμόδιες αρχές εάν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Η Αστυνομία συνεχίζει τις ενέργειές της για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης παραμέλησης ανηλίκου.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr