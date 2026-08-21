Η αναζήτηση λιονταριού στο Τολέδο μετά από κλήση στο 112

Εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης ενός λιονταριού κινητοποίησε τις αρχές στην περιοχή της Σιέρα ντε Σαν Βιθέντε, κοντά στο Τολέδο, μετά από μία κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένας ντελιβεράς ειδοποίησε το 112, δηλώνοντας ότι είδε ένα άγριο ζώο, το οποίο αναγνώρισε ως λιοντάρι. Άμεσα, η Πολιτοφυλακή κινητοποιήθηκε, χρησιμοποιώντας ελικόπτερο και drones, στην προσπάθεια να εντοπίσει το επικίνδυνο αιλουροειδές.

Η αρχική αναφορά και η κινητοποίηση

Η κινητοποίηση των αρχών πυροδοτήθηκε από την κλήση ενός ντελιβερά στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ο άνδρας ανέφερε ότι είδε ένα άγριο ζώο, το οποίο αναγνώρισε ως λιοντάρι, ενώ βρισκόταν σε μία επαρχιακή οδό. Η θέαση του ζώου φέρεται να έγινε κοντά σε ένα μοναστήρι, προκαλώντας άμεση ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Η Πολιτοφυλακή αντέδρασε άμεσα στην αναφορά, ξεκινώντας μία εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης. Για τον εντοπισμό του υποτιθέμενου λιονταριού, χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα και drones, τα οποία σάρωσαν την περιοχή της Σιέρα ντε Σαν Βιθέντε. Στόχος ήταν ο άμεσος εντοπισμός του επικίνδυνου αιλουροειδούς και η διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων.

Έρευνες σε ζωολογικούς κήπους και φάρμες

Παράλληλα με τις εναέριες έρεψεις, οι πράκτορες της Πολιτοφυλακής προχώρησαν σε ελέγχους σε κοντινές εγκαταστάσεις. Εξετάστηκε το ενδεχόμενο να είχε δραπετεύσει κάποιο ζώο από φάρμες ή ζωολογικούς κήπους που βρίσκονται στην Κοινότητα της Μαδρίτης. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις εγκαταστάσεις του κέντρου Zoo Safari Fauna Aventura, το οποίο βρίσκεται στο Hinojosa de San Vicente.

Από το Zoo Safari Fauna Aventura επιβεβαιώθηκε ότι δεν έλειπε κανένα ζώο από τις εγκαταστάσεις του. Ο Esteban Sánchez δήλωσε σχετικά ότι το πρώτο που έκαναν ήταν να καλέσουν τους γύρω ζωολογικούς κήπους για να ελέγξουν αν τους έλειπε κάποιο λιοντάρι. Το κέντρο, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, προειδοποίησε επίσης για πιθανές νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε εκτοξεύει αβάσιμες κατηγορίες, υποδηλώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Η περίπτωση των θιβετιανών μαστίφ

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών, η Πολιτική Φρουρά εξέτασε και μία άλλη πιθανότητα. Συγκεκριμένα, διερεύνησε τη θέση των θιβετιανών σκύλων μαστίφ που είναι εγγεγραμμένα στην περιοχή. Αυτή η εξέταση έγινε λόγω της φυσικής ομοιότητάς τους με τα αιλουροειδή, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένη αναγνώριση από τον ντελιβερά.

Η ομοιότητα των θιβετιανών μαστίφ με μεγάλα αιλουροειδή, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή από απόσταση, θα μπορούσε να εξηγήσει την αρχική αναφορά. Οι αρχές έλαβαν υπόψη αυτή την πιθανότητα, ελέγχοντας τα δεδομένα των εγγεγραμμένων σκύλων της συγκεκριμένης φυλής στην ευρύτερη περιοχή.

Προειδοποιήσεις στους κατοίκους

Η είδηση της πιθανής παρουσίας λιονταριού προκάλεσε άμεσα πανικό στην τοπική κοινωνία. Τουλάχιστον τέσσερις δήμοι της περιοχής εξέδωσαν προειδοποιήσεις μέσω των κοινωνικών τους δικτύων. Οι προειδοποιήσεις αυτές καλούσαν τον πληθυσμό να λάβει ακραίες προφυλάξεις, εν μέσω της αβεβαιότητας για την παρουσία του άγριου ζώου.

Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Η ανησυχία ήταν έκδηλη, καθώς η πιθανότητα ενός λιονταριού να κυκλοφορεί ελεύθερο αποτελούσε σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Αναστολή των ερευνών και νομικές συνέπειες

Παρά τις εντατικές και εκτεταμένες αναζητήσεις, οι αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανένα ίχνος του λιονταριού. Μετά από ώρες ερευνών με ελικόπτερα και drones, οι έρευνες αναστάλθηκαν, καθώς δεν υπήρξε καμία ένδειξη που να επιβεβαιώνει την αρχική αναφορά.

Όλα δείχνουν πλέον ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την άσκοπη κινητοποίηση σημαντικών πόρων έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να έχει νομικές συνέπειες για τον υπεύθυνο της κλήσης, καθώς η ψευδής αναφορά προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και δαπάνες για τις αρχές.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr