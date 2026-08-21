Ελβετός τουρίστας καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους στο Μπαλί για προσβολή της ιερής Ημέρας της Σιωπής

Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ένας 26χρονος Ελβετός τουρίστας στο Μπαλί της Ινδονησίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για προσβολή της ιερής Ημέρας της Σιωπής. Ο Λουλιάν Αντρίν Ζγκράγκεν βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να παραβιάζει τους αυστηρούς περιορισμούς της γιορτής, προκαλώντας δημόσια οργή και την άμεση αντίδραση των αρχών του νησιού. Το περιστατικό αναδεικνύει την αυστηροποίηση της στάσης των ινδονησιακών αρχών απέναντι σε τουρίστες που προσβάλλουν το θρησκευτικό αίσθημα.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο 26χρονος Λουλιάν Αντρίν Ζγκράγκεν, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Μπαλί, τράβηξε ένα βίντεο και το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο τον έδειχνε να περπατάει σε μία άδεια παραλία την Ημέρα της Σιωπής, μια ημέρα που θεωρείται ιερή για τους ινδουιστές.

Το σχόλιο του Ζγκράγκεν στο βίντεο, το οποίο έκτοτε έχει κατέβει, ήταν ότι αυτό που έβλεπε ήταν «τρελό». Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ελβετός τουρίστας χρησιμοποίησε και υβριστικές εκφράσεις στην ανάρτησή του στο Instagram. Η πράξη αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους του Μπαλί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του τον περασμένο Μάρτιο.

Η ιερή Ημέρα της Σιωπής (Νιέπι)

Η Νιέπι, γνωστή και ως «Ημέρα της Σιωπής», αποτελεί μια ετήσια θρησκευτική γιορτή με ιδιαίτερη σημασία για τους ινδουιστές του Μπαλί. Κατά τη διάρκειά της, το νησί βυθίζεται σε απόλυτη σιωπή, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους και αποφεύγουν οποιονδήποτε δυνατό θόρυβο.

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται κατά την Ημέρα της Σιωπής ισχύουν για όλους τους κατοίκους του νησιού, ανεξαρτήτως θρησκείας, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών που βρίσκονται εκεί. Η τήρηση των κανόνων είναι απαραίτητη για τον σεβασμό της παράδοσης και του θρησκευτικού αισθήματος των ντόπιων.

Οι αυστηροί περιορισμοί της Νιέπι

Οι κανόνες της Νιέπι είναι ιδιαίτερα αυστηροί και επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής στο νησί για ένα 24ωρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, το αεροδρόμιο του Μπαλί κλείνει πλήρως, ενώ διακόπτεται και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις περιορίζονται στο ελάχιστο, και αποθαρρύνονται ακόμη και η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι κάτοικοι του νησιού προετοιμάζονται εκ των προτέρων, εφοδιάζονται με τρόφιμα πριν από την ημέρα της γιορτής, ώστε να μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους καθ' όλη τη διάρκειά της. Φέτος, η Νιέπι έπεσε στις 19 Μαρτίου, την ημέρα που ο Ζγκράγκεν βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να παραβιάζει την απαγόρευση εξόδου.

Η υπεράσπιση και η απόφαση του δικαστηρίου

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Λουλιάν Αντρίν Ζγκράγκεν ανέφερε ότι δεν είχε κατανοήσει πλήρως την έκταση των περιορισμών της γιορτής και ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τον λαό του Μπαλί. Ο 26χρονος εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τις πράξεις του, δηλώνοντας: «Λυπάμαι βαθιά για ό,τι έκανα, ζητώ συγγνώμη από τον λαό του Μπαλί».

Ωστόσο, ο δικαστής, σύμφωνα με το Associated Press, τόνισε τη σοβαρότητα της πράξης του κατηγορουμένου. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «η πράξη του κατηγορουμένου προσέβαλε τον λαό του Μπαλί, πλήγωσε την πίστη του και προκάλεσε δημόσια οργή», οδηγώντας στην καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους.

Η αυστηροποίηση της στάσης των αρχών

Οι αρχές στην Ινδονησία έχουν εκφράσει την απώλεια της υπομονής τους απέναντι σε συμπεριφορές τουριστών που συχνά προσβάλλουν το θρησκευτικό αίσθημα και τις τοπικές παραδόσεις. Στο παρελθόν, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις τουριστών που συνελήφθησαν ή απελάθηκαν για παραβίαση των περιορισμών της Νιέπι.

Το Μπαλί, μετά την πανδημική ύφεση, έχει δει τον αριθμό των τουριστών να αυξάνεται σημαντικά, υποδεχόμενο πέρυσι αριθμό ρεκόρ με 7 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες. Παράλληλα με αυτή την αύξηση του τουρισμού, παρατηρούνται και περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε πιο αυστηρά μέτρα για την προστασία της τοπικής κουλτούρας και των θρησκευτικών εθίμων.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr