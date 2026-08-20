Ταϊλάνδη: Τουρίστες παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά σε καταρράκτη, σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Στιγμές τρόμου βίωσε ομάδα τουριστών στον καταρράκτη Mae Sa, στην επαρχία Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, όταν ξαφνική υπερχείλιση των υδάτων προκάλεσε έναν ισχυρό και απρόβλεπτο χείμαρρο. Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου, είχε ως αποτέλεσμα οι επισκέπτες να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά, βρίσκοντας τον εαυτό τους σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Η άμεση κινητοποίηση των δασοφυλάκων του πάρκου αποδείχθηκε καθοριστική, οδηγώντας όλους τους εμπλεκόμενους σε ασφαλές σημείο, ενώ οι τουρίστες φέρεται να έχουν υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.

Η ξαφνική υπερχείλιση και ο αγώνας για επιβίωση

Η ομάδα των τουριστών βρισκόταν στον καταρράκτη Mae Sa, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή φυσικό προορισμό στην επαρχία Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, απολαμβάνοντας την ομορφιά του τοπίου. Ξαφνικά, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, η ροή του νερού αυξήθηκε δραματικά, μετατρέποντας τον καταρράκτη σε ένα ορμητικό ποτάμι. Αυτή η απρόσμενη υπερχείλιση οδήγησε στη δημιουργία ενός ισχυρού χειμάρρου, ο οποίος παρέσυρε τους ανυποψίαστους επισκέπτες μέσα στα αφρισμένα νερά.

Σε ένα βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο του συμβάντος, οι τουρίστες φαίνονται να παλεύουν με απόγνωση ενάντια στην ορμή των υδάτων. Κάποιοι προσπαθούσαν να κρατηθούν όρθιοι μέσα στο νερό, ενώ ταυτόχρονα επιχείρησαν να προσφέρουν βοήθεια ο ένας στον άλλο, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την απρόβλεπτη και επικίνδυνη δύναμη της φύσης που τους είχε αιφνιδιάσει.

Η άμεση επέμβαση των δασοφυλάκων και η διάσωση

Η κατάσταση που επικρατούσε ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τα ορμητικά νερά απειλούσαν σοβαρά την ασφάλεια των τουριστών, οι οποίοι κινδύνευαν να παρασυρθούν περαιτέρω. Ευτυχώς, οι δασοφύλακες του πάρκου, οι οποίοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, αντέδρασαν άμεσα και παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια στους εγκλωβισμένους επισκέπτες.

Με συντονισμένες και γρήγορες ενέργειες, οι δασοφύλακες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν όλους τους ανθρώπους που είχαν παρασυρθεί από τον χείμαρρο σε ένα ασφαλές σημείο, μακριά από τον κίνδυνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι τουρίστες φέρεται να έχουν υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα αποτελέσματα από αυτή την τρομακτική εμπειρία.

Η προειδοποίηση και η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή του καταρράκτη, περιέγραψε λεπτομερώς τις στιγμές που προηγήθηκαν της ξαφνικής υπερχείλισης. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την απρόσμενη και δραματική αλλαγή της ροής του νερού, είχε ακούσει ένα διαπεραστικό προειδοποιητικό σφύριγμα.

Το σφύριγμα αυτό, σύμφωνα με τον μάρτυρα, προερχόταν από υπάλληλο του πάρκου, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος είχε αντιληφθεί τον επερχόμενο κίνδυνο. Ο ίδιος ο μάρτυρας δήλωσε ότι ετοιμαζόταν να πλησιάσει τον καταρράκτη με σκοπό να τραβήξει φωτογραφίες, όταν ξαφνικά τα νερά άρχισαν να φουσκώνουν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή, δημιουργώντας τον επικίνδυνο χείμαρρο.

Προσωρινός περιορισμός πρόσβασης για λόγους ασφαλείας

Μετά το συμβάν της υπερχείλισης και την επιτυχή διάσωση των τουριστών, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στον καταρράκτη Mae Sa περιορίστηκε προσωρινά για όλους τους επισκέπτες.

Ο περιορισμός αυτός επιβλήθηκε αυστηρά για λόγους ασφαλείας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια επικίνδυνα περιστατικά στο μέλλον. Παράλληλα, οι αρχές θα έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν την κατάσταση στην περιοχή και να λάβουν τυχόν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των επισκεπτών και την αποφυγή μελλοντικών κινδύνων.

Πηγή: Topontiki