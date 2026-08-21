Επτά χώρες ζητούν από το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του εποικισμού στη Δυτική Όχθη

Επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, απηύθυναν την Πέμπτη κοινή έκκληση προς το Ισραήλ, ζητώντας να σταματήσει την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση περισσότερων από 1.200 κατοικιών στο πλαίσιο του στρατηγικής σημασίας έργου E1. Οι κυβερνήσεις των επτά χωρών εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων στην εδαφική συνέχεια των παλαιστινιακών εδαφών και στη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών.

Κοινή έκκληση για τερματισμό του εποικισμού

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία ενώθηκαν σε μια κοινή ανακοίνωση, ζητώντας από το Ισραήλ να «βάλει τέλος στην επέκταση του εποικισμού της Δυτικής Όχθης». Η έκκληση αυτή περιλαμβάνει επίσης την απαίτηση για άμεση απόσυρση του διαγωνισμού που αφορά την κατασκευή άνω των 1.200 κατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου E1, ο οποίος ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα. Οι χώρες τονίζουν την ανάγκη για άμεση δράση, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μαζί με τον Καναδά και τη Νορβηγία, θεωρούν ότι οι αποφάσεις για την επέκταση του εποικισμού θα συνεχίσουν να «υπονομεύουν τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή». Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το σχέδιο ανέγερσης οικισμών E1 χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτη» από τις επτά χώρες, οι οποίες προειδοποιούν και τις εταιρείες που θα εμπλακούν σε αυτό το έργο.

Ανησυχίες για την αστάθεια και τη βία

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι κυβερνήσεις των επτά χωρών υπογραμμίζουν την «σοβαρή αστάθεια» που γνωρίζει η Δυτική Όχθη. Αναφέρουν «άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των εποίκων εναντίον πολιτών» και «σοβαρούς περιορισμούς στην παλαιστινιακή οικονομία». Υπό αυτές τις συνθήκες, η απόφαση για επέκταση των εποικισμών κρίνεται «ακόμη πιο ανησυχητική».

Οι χώρες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του σχεδίου E1 στη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών. Η κατάσταση στην περιοχή, με την αυξανόμενη ένταση και τους περιορισμούς, καθιστά κάθε ενέργεια που επιδεινώνει την κατάσταση ιδιαίτερα προβληματική για τη διεθνή κοινότητα.

Το στρατηγικής σημασίας σχέδιο E1

Το σχέδιο E1, το οποίο ενέκρινε η κυβέρνηση του Ισραήλ τον Αύγουστο του 2025, προβλέπει την ανέγερση περίπου 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη. Η Δυτική Όχθη αποτελεί παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967. Το συγκεκριμένο έργο αφορά έναν τομέα 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ και στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το ισραηλινό υπουργείο Στέγασης ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών στο πλαίσιο αυτού του έργου. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από την ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Ειρήνη Τώρα, καθώς και από δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών ως την 19η Οκτωβρίου, δηλαδή οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Επιπτώσεις στη λύση των δύο κρατών

Οι επτά χώρες τονίζουν ότι «ο οικισμός E1 θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δυο κρατών μπαίνοντας σφήνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των παλαιστινιακών εδαφών». Αυτή η ανησυχία εκφράζεται επανειλημμένα στις κοινές ανακοινώσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, υπερθεμάτισε σε αυτή την άποψη, δηλώνοντας ότι «ο E1 θα έκοβε τη Δυτική Όχθη στα δυο, θα διαχώριζε τις παλαιστινιακές κοινότητες στον βορρά από αυτές στον νότο και θα απομόνωνε περαιτέρω την ανατολική Ιερουσαλήμ από το παλαιστινιακό έδαφος». Ο κ. Πρεβό υπογράμμισε ότι αυτό «θα υπονόμευε σοβαρά τη βιωσιμότητα της λύσης δυο κρατών».

Παράνομοι οικισμοί και διεθνές δίκαιο

Ο κ. Πρεβό πρόσθεσε επίσης ότι «οι ισραηλινοί οικισμοί σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου». Κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών, να αναστείλει το σχέδιο E1 και να βάλει τέλος στην επέκταση των οικισμών.

Οι προειδοποιήσεις των επτά χωρών και του Βέλγου υπουργού Εξωτερικών αντανακλούν τη διεθνή ανησυχία για τις ενέργειες του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η συνέχιση των εποικισμών έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τη διεθνή θέση του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Reader, Enikos