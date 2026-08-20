Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln ολοκλήρωσε την αποστολή του στη Μέση Ανατολή και ξεκίνησε την Πέμπτη, 20 Αυγούστου, το μακρύ ταξίδι επιστροφής προς το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ. Μετά από σχεδόν εννέα μήνες συνεχούς ανάπτυξης, περίπου 5.000 μέλη του πληρώματος βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης, καθώς η εννεάμηνη αυτή αναδιάταξη καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Η μακρά αποστολή και το ταξίδι της επιστροφής

Το USS Abraham Lincoln είχε αναχωρήσει από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου 2025. Η αποστολή του διήρκεσε 272 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων έκανε μόλις δύο σύντομες στάσεις: μία στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο και μία στο Ομάν για ανεφοδιασμό. Αρχικά, το αεροπλανοφόρο είχε αναπτυχθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, όμως τον Ιανουάριο μεταφέρθηκε στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το μεγαλύτερο τμήμα της ανάπτυξής του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον αύξησε σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην περιοχή. Για τα περίπου 5.000 μέλη του πληρώματος, η επιστροφή στην πατρίδα δεν είναι ακόμη κοντά, καθώς ακολουθεί ένα ταξίδι περίπου 13.000 μιλίων, το οποίο υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει ακόμη τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Πίσω από τη διάρκεια της αποστολής, αποτυπώνεται η ιδιαίτερα σκληρή καθημερινότητα για το πλήρωμα. Χιλιάδες ναύτες παρέμειναν επί μήνες στη θάλασσα, με ελάχιστες ευκαιρίες για ουσιαστική ανάπαυση στη στεριά. Το τελευταίο διάστημα, πλήθος στρατιωτικών εντύπων έφερε στο φως σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και από άλλα μέσα ενημέρωσης.

Δημοκρατικοί βουλευτές επικαλέστηκαν αναφορές για περιορισμένη διαθεσιμότητα βασικών προμηθειών, προβλήματα στην ποιότητα του νερού, καθώς και βλάβες στις εγκαταστάσεις υγιεινής. Ειδικότερα, ο βουλευτής των Δημοκρατικών Μάικ Λέβιν εξέφρασε έντονο προβληματισμό για ντους γεμάτα μούχλα, χαλασμένες τουαλέτες, ελλείψεις σε βασικά είδη υγιεινής όπως σαπούνι και οδοντόκρεμες, αλλά και για δελτίο στο φαγητό.

Στα προβλήματα αυτά προστέθηκαν οι δυσκολίες ανεφοδιασμού μετά την καταστροφή από το Ιράν της αμερικανικής ναυτικής βάσης στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Η συγκεκριμένη βάση αποτελούσε έναν από τους βασικούς κόμβους υποστήριξης των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στον Κόλπο, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Ανησυχία για την ψυχική υγεία του πληρώματος

Οι καταγγελίες επεκτάχθηκαν και στην επιβάρυνση της ψυχικής κατάστασης μελών του πληρώματος. Το Navy Times ανέφερε ότι πολλοί ναύτες προσπάθησαν να πηδήξουν στη θάλασσα, γεγονός που υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης. Το Stars and Stripes αποκάλυψε πως οικογένειες των μελών του πληρώματος άσκησαν πιέσεις στον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτιλίας, Χανγκ Κάο, καταγγέλλοντας σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής υγείας των δικών τους ανθρώπων.

Οι αντιδράσεις των Αμερικανών αξιωματούχων

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επιχείρησε να περιορίσει τη σημασία ορισμένων από τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας αρκετά από τα προβλήματα «παλιά νέα». Σε άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal, ο ίδιος επέμεινε ότι «τα ζητήματα που αφορούν το φαγητό, το ζεστό νερό και άλλες ανησυγίες που εγέρθηκαν πριν από μήνες αντιμετωπίστηκαν από τη διοίκηση και επιλύθηκαν», παραδεχόμενος ωστόσο πως «το πλήρωμα είναι κουρασμένο, αλλά συνεχίζει να δίνει το εκατό τοις εκατό».

Παρά τους ισχυρισμούς για κρίση ψυχικής υγείας, ο ναύαρχος Κούπερ υποστήριξε ότι το Lincoln είχε «από τους χαμηλότερους αριθμούς περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία» σε σύγκριση με άλλα αεροπλανοφόρα, σύμφωνα με άρθρο του Forbes. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αιτιάσεις αποκαλώντας τις «ψευδές ρεπορτάζ του CNN», επιμένοντας ότι ενημερώθηκε από ναύαρχο πως το σκάφος είναι «εξαιρετικά».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα που ξεκίνησε η επιστροφή του Lincoln, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε φωτογραφία του USS George Washington, το οποίο επιχειρούσε προηγουμένως στην Ασία, να πλέει πλέον στην Αραβική Θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τις αρχικές πληροφορίες της Wall Street Journal σχετικά με την αντικατάσταση του Lincoln για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ευχήθηκε στους ναύτες και τους πεζοναύτες «ούριο άνεμο και καλές θάλασσες στο ταξίδι της επιστροφής».

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Η αναχώρηση του USS Abraham Lincoln δεν συνεπάγεται περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Το USS George Washington, που έχει ως βάση την Ιαπωνία, ανέλαβε ήδη υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της CENTCOM, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 20 πολεμικά πλοία στην περιοχή, εκτός του Περσικού Κόλπου. Στη δύναμη αυτή περιλαμβάνονται δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, με επίκεντρο τα USS George H.W. Bush και USS George Washington, καθώς και μια αμφίβια δύναμη με Marine Expeditionary Unit και αρκετά αντιτορπιλικά. Τα πλοία αυτά συμμετέχουν και στην εφαρμογή του ανανεωμένου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsbeast