Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αγόρασε ιστορικό κάστρο στην Ιρλανδία

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Meta και ιδρυτής του Facebook, μαζί με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, απέκτησαν ένα ιστορικό γοτθικό κάστρο του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία. Το ακίνητο, γνωστό ως Κάστρο Strancally, βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας, στην κομητεία Ουότερφορντ. Η είδηση της αγοράς επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του δισεκατομμυριούχου την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του μεγιστάνα για την περιοχή.

Το κάστρο Strancally και η τοποθεσία του

Το Κάστρο Strancally, ένα επιβλητικό πέτρινο, τριώροφο κτίσμα, χτίστηκε το 1827, ή κατά άλλες αναφορές γύρω στο 1830, για τον Άγγλο πολιτικό John Keily. Το κάστρο είναι σχεδιασμένο από τους αρχιτέκτονες James και George Richard Pain και προσφέρει μοναδική θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ, βόρεια του Γιούγκαλ.

Το ακίνητο βρίσκεται σε μια έκταση περίπου 440 στρεμμάτων και απέχει περίπου 190 με 200 χιλιόμετρα από τα διεθνή κεντρικά γραφεία της Meta στο Δουβλίνο. Η τοποθεσία αυτή είναι στρατηγική για πολλές αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει εκεί την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρει λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας.

Χαρακτηριστικά και αξία του ακινήτου

Το Κάστρο Strancally ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο. Πρόκειται για έναν πύργο περίπου 16.000 τετραγωνικών ποδιών, ο οποίος περιγράφεται ως μια πολυτελής ιδιοκτησία. Το βιβλίο «Τα Σπίτια της Ιρλανδίας» των Brian De Breffney και Rosemary Ffolliott αναφέρει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται «ένα γρήγορο περπάτημα 4 ½ λεπτών για να φτάσετε στην τραπεζαρία από την κουζίνα».

Η συναλλαγή για την αγορά του κάστρου δεν περιλαμβάνεται στο ιρλανδικό κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων, ούτε καταχωρήθηκε σε δημόσια αρχεία. Ωστόσο, η αξία του ακινήτου εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ, ή περίπου 23 έως 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συναλλαγή και οι δηλώσεις του Ζούκερμπεργκ

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αγόρασε το Κάστρο Strancally από τον Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, η οποία είναι μέλος της οικογένειας Φόρτε, γνωστής για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία. Η αγορά πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκπρόσωπος του Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε πως εκείνος και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία». Παρόλα αυτά, ο Ζούκερμπεργκ και η σύζυγός του αναμένεται να συνεχίσουν να ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να χρησιμοποιούν το κάστρο κατά τις επισκέψεις τους στην Ιρλανδία.

Η παρουσία της Meta στην Ιρλανδία

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, διατηρεί τα διεθνή κεντρικά της γραφεία στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Εκεί απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους. Η επιλογή της Ιρλανδίας ως ευρωπαϊκής έδρας οφείλεται, μεταξύ άλλων, στους ιστορικά χαμηλούς συντελεστές εταιρικής φορολογίας που προσφέρει η χώρα. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης ένα κέντρο δεδομένων έξω από την πόλη του Δουβλίνου.

Μια ιστορία με μυστήριο

Ο Γουίλιαμ Χάουιτ, ένας Άγγλος συγγραφέας που έζησε τον 19ο αιώνα, υπαινίχθηκε ότι η ιδιοκτησία είχε μια φρικιαστική ιστορία. Είχε αναφερθεί πως ίσως πρόκειται για το Κάστρο Ντέσμοντ, ένα είδος μεσαιωνικού φρουρίου που χρησιμοποιούσαν οι Κόμητες του Ντέσμοντ σε όλη την Ιρλανδία. Ο Χάουιτ έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι απρόσεκτοι, όταν παραπλανούνταν μέσα στο κάστρο, έδεναν τα χέρια και τα πόδια τους και κρεμόντουσαν στην τρύπα του φόνου – το ορμητικό ποτάμι περνούσε βιαστικά και σύντομα παρέσυρε τις λαχανιασμένες κραυγές τους, και οι νεκροί δεν έλεγαν ιστορίες».

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Newsit