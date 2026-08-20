Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Το ζήτημα της ασφάλειας με τη μόνιμη επιστροφή στη Βρετανία

Ένα νέο, ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα ανοίγει στη Βρετανία μετά την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να επιστρέψουν μόνιμα στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή θέτει επί τάπητος το κρίσιμο ερώτημα του ποιος θα αναλάβει την ασφάλεια της οικογένειας και, κυρίως, ποιος θα καλύψει το σημαντικό οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παροχή 24ωρης αστυνομικής προστασίας θα μπορούσε να κοστίζει στους Βρετανούς φορολογουμένους έως και 5 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο.

Η μόνιμη εγκατάσταση των Σάσεξ και οι νέες συνθήκες

Η μόνιμη εγκατάσταση των Σάσεξ στη Βρετανία αλλάζει ριζικά τα δεδομένα όσον αφορά την προστασία τους, οδηγώντας σε πιθανή νέα αξιολόγηση. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν μόνιμα μαζί με ολόκληρη την οικογένειά τους, συμπεριλαμβανομένου του 7χρονου Άρτσι και της 5χρονης Λίλιμπετ. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει και τη φοίτηση των δύο παιδιών σε βρετανικά σχολεία, γεγονός που καθιστά το ζήτημα της ασφάλειας ακόμη πιο επιτακτικό.

Ο Ντάι Ντέιβις, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας προστασίας της βασιλικής οικογένειας στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, υποστηρίζει ότι η μόνιμη επιστροφή του Χάρι και της οικογένειάς του αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να επανεξεταστεί το επίπεδο ασφαλείας που τους παρέχεται. Η νέα αυτή πραγματικότητα απαιτεί την εξέταση του ζητήματος στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Το εκτιμώμενο κόστος της 24ωρης προστασίας

Το οικονομικό βάρος της ασφάλειας της οικογένειας του πρίγκιπα Χάρι εκτιμάται ως ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ντάι Ντέιβις, η παροχή 24ωρης αστυνομικής προστασίας στον Χάρι, τη Μέγκαν και τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, θα μπορούσε να κοστίζει στους Βρετανούς φορολογουμένους έως και 5 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη για συνεχή και ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών ασφαλείας τους.

Ο πρώην αξιωματικός τόνισε πως η μόνιμη κατοικία της οικογένειας στη Βρετανία, σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο δημόσιο προφίλ που διατηρούν, επιβάλλει την πολύ προσεκτική επανεξέταση του επιπέδου απειλής. Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από τις περιστασιακές επισκέψεις τους στη χώρα, απαιτώντας μια πιο μόνιμη και δομημένη λύση για την ασφάλειά τους.

Η υποβάθμιση της προστασίας μετά το 2020

Τα προηγούμενα χρόνια, οι Σάσεξ είχαν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξασφάλιση του προηγούμενου καθεστώτος αστυνομικής προστασίας κατά τις επισκέψεις τους στη Βρετανία. Η υποβάθμιση της ασφάλειάς τους είχε λάβει χώρα όταν εγκατέλειψαν τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020, μια περίοδο που έμεινε γνωστή ως «Megxit».

Εκείνη την περίοδο, το επίπεδο προστασίας τους είχε αναθεωρηθεί, με αποτέλεσμα να μην τους παρέχεται η ίδια αστυνομική κάλυψη που είχαν ως ενεργά μέλη. Ωστόσο, η τωρινή επικείμενη μόνιμη εγκατάσταση και η φοίτηση των παιδιών τους σε βρετανικά σχολεία δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με τον Ντέιβις, απαιτεί νέα προσέγγιση και αξιολόγηση.

Ανάγκη για νέα και ολοκληρωμένη επαγγελματική αξιολόγηση

Ο Ντάι Ντέιβις δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι πιθανότητες να του δοθεί τώρα αυτή η προστασία έχουν αυξηθεί σημαντικά». Εξήγησε ότι η μόνιμη κατοικία του πρίγκιπα Χάρι και της οικογένειάς του, καθώς και το δημόσιο προφίλ τους, καθιστούν αναγκαία μια νέα και ολοκληρωμένη επαγγελματική αξιολόγηση του κινδύνου. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν υποστηρίζει την αυτόματη παροχή προστασίας, αλλά την επιτακτική ανάγκη για μια σοβαρή επανεξέταση της κατάστασης.

«Υπάρχει πραγματική πιθανή απειλή για τον Χάρι και την οικογένειά του», ανέφερε ο Ντέιβις, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πρόσθεσε πως είναι εντελώς διαφορετικό να επισκέπτεται κανείς μόνος του τη χώρα από το να εγκαθίσταται μόνιμα εκεί μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, γεγονός που δικαιολογεί πλήρως την επανεξέταση του επιπέδου ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis