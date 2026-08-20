Ισχυρός σεισμός 7,2 ρίχτερ στο νότιο Περού

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το νότιο Περού την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του περουβιανού ινστιτούτου γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP). Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε περίπου στις 01:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 35 χιλιομέτρων βόρεια της πόλης Κορακόρα, στην επαρχία Παρινακότσας.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος

Το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP) ήταν ο πρώτος φορέας που ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού, προσδιορίζοντάς το στα 7,2 Ρίχτερ. Η ανακοίνωση αυτή έδωσε το αρχικό στίγμα για την ένταση του φαινομένου που έπληξε τη χώρα.

Ωστόσο, διεθνή σεισμολογικά κέντρα παρείχαν ελαφρώς διαφορετικές εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός είχε μέγεθος 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτή η διαφορά στις μετρήσεις είναι συχνό φαινόμενο σε ισχυρούς σεισμούς, καθώς τα διάφορα ινστιτούτα χρησιμοποιούν διαφορετικά δίκτυα και μεθόδους ανάλυσης.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης

Το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού εντοπίστηκε με ακρίβεια 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα. Η Κορακόρα βρίσκεται στην επαρχία Παρινακότσας, η οποία ανήκει στην περιφέρεια Αγιακούτσο του νότιου Περού. Αυτή η γεωγραφική τοποθεσία καθορίζει την περιοχή όπου η σεισμική ενέργεια απελευθερώθηκε αρχικά.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 108 χιλιόμετρα. Ένα τόσο μεγάλο εστιακό βάθος σημαίνει ότι η δόνηση προήλθε από σημαντικό βάθος κάτω από την επιφάνεια της Γης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την έκταση και την ένταση της αίσθησης του σεισμού στην επιφάνεια.

Οι επίσημες αναφορές των σεισμολογικών ινστιτούτων

Η πληροφορία για τον ισχυρό σεισμό δόθηκε αρχικά στη δημοσιότητα από το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP). Το IGP είναι ο εθνικός φορέας που παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα και παρέχει επίσημα στοιχεία.

Οι αναφορές από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) συμπλήρωσαν την εικόνα, προσφέροντας μια διεθνή προοπτική για το μέγεθος του φαινομένου. Και τα τρία ινστιτούτα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός σημαντικού σεισμικού γεγονότος στο νότιο Περού.

Η γεωγραφική θέση και οι συνέπειες

Ο σεισμός έπληξε το νότιο τμήμα του Περού, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική δραστηριότητα. Η πόλη Κορακόρα, η οποία βρέθηκε κοντά στο επίκεντρο, είναι μια σημαντική τοποθεσία για την κατανόηση της εμβέλειας του σεισμού. Η επαρχία Παρινακότσας, στην οποία ανήκει η Κορακόρα, βρίσκεται στην περιφέρεια Αγιακούτσο.

Η ισχυρή δόνηση, η οποία σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι, προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση στην περιοχή. Παρόλο που οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες για ζημιές ή θύματα, η ένταση του σεισμού και το μεγάλο εστιακό του βάθος αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki