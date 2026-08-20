Η αιφνιδιαστική επιστροφή Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία προκαλεί αναταραχή στο παλάτι

Η αιφνιδιαστική απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να επιστρέψουν στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα, έχει προκαλέσει αναβρασμό στο Παλάτι. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέους τριγμούς εντός της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις βασιλικών σχολιαστών. Το ζευγάρι σχεδιάζει να εγκατασταθεί μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που λίγοι θα περίμεναν μετά την απομάκρυνσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απρόσμενη επιστροφή των Σάσεξ

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπας Χάρι, και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία. Αυτή η εξέλιξη έρχεται έξι χρόνια αφότου το ζευγάρι απαρνήθηκε τους βασιλικούς του τίτλους και μετακόμισε στις ΗΠΑ, εγκαταλείποντας τα βασιλικά του καθήκοντα. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια επιστροφής των Σάσεξ, προκαλώντας άμεσα αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως το τέλος του τρέχοντος μήνα. Ο σκοπός της επιστροφής τους είναι η εγκατάσταση σε μια ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία, η οποία θα βρίσκεται εκτός του Λονδίνου, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για την οικογένεια.

Νέα κατοικία και σχολείο για τα παιδιά

Η επιλογή της περιοχής για τη νέα τους κατοικία αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Η Daily Mail φέρνει στο φως την πιθανή περιοχή στην οποία μπορεί να μείνουν οι Σάσεξ, αναφέροντας τα Κότσγουολντς. Πιστεύεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έμειναν κρυφά στην περιοχή των Κότσγουολντς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντός τους για την εν λόγω τοποθεσία.

Το ζευγάρι φέρεται να πέρασε μερικές ημέρες στις αρχές Ιουλίου σε ιδιωτική κατοικία ενός εύπορου προσώπου του κύκλου τους, κοντά στην Οξφόρδη, κατά την τελευταία τους επίσκεψη στη Βρετανία. Ειδικοί στα βασιλικά θέματα εικάζουν ότι αυτή η παραμονή στο Όξφορντσαιρ μπορεί να αποτέλεσε μια «μυστική αναγνωριστική αποστολή» στα Κότσγουολντς. Σκοπός της φέρεται να ήταν η εξέταση των επιλογών τους και η οργάνωση της αιφνιδιαστικής απόφασης για μόνιμη εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, τα δύο παιδιά τους, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους τον Σεπτέμβριο. Πιστεύεται ότι οι σχετικές διευθετήσεις για το σχολείο και την εύρεση σπιτιού έγιναν κατά την παραμονή τους στο Όξφορντσαιρ. Η ακριβής τοποθεσία του νέου σπιτιού που επέλεξαν κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι αντιδράσεις και η «κρίση για τη μοναρχία»

Η είδηση της επιστροφής των Σάσεξ έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός του Παλατιού. Ο βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ενημερώθηκε για τα σχέδια του ζευγαριού την Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026. Παρόλο που ο μονάρχης καλωσορίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερο τα εγγόνια του σε προσωπικό επίπεδο, οι όροι του «Megxit» παραμένουν αμετάβλητοι, δηλαδή ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα αναλάβουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, μιλώντας στη Daily Mail, έκανε λόγο ακόμη και για «κρίση για τη μοναρχία». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «αυτό προκαλεί κρίση για τη μοναρχία, επειδή οι αντιδράσεις της μοναρχίας είναι συχνά ανεπαρκείς όταν δεν γνωρίζουν τι να περιμένουν. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Μπορεί να συμβούν κάθε είδους πράγματα». Ο Φιτζγουίλιαμς χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανήθικο» το ενδεχόμενο ο Χάρι να ανακοίνωσε στον πατέρα του τα σχέδιά του μόλις την Κυριακή, καθώς θα μπορούσε να του είχε μιλήσει για τη μετακόμιση κατά την ιδιωτική επίσκεψη του ζευγαριού στη βασιλική κατοικία του Χάιγκροουβ, περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Τότε, ο Κάρολος είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο με τον γιο του και να δει από κοντά τα εγγόνια του, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η δυσαρέσκεια του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Πέρα από τον βασιλιά Κάρολο, η επιστροφή των Σάσεξ δεν φαίνεται να έχει υποδεχθεί με ενθουσιασμό από όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έχουν επίσης ενημερωθεί για την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πριγκιπικό ζεύγος δεν είναι καθόλου χαρούμενο με αυτή την εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos