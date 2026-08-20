Νέες αντιδράσεις για βίντεο του Μπεν Γκβιρ με εγκαταστάσεις εκτελέσεων

Νέα θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Ισραήλ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση ενός προκλητικού βίντεο. Στα πλάνα, ο υπουργός εμφανίζεται να επιθεωρεί εργασίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εκτέλεση με απαγχονισμό Παλαιστινίων, οι οποίοι θα καταδικάζονται για τρομοκρατικά αδικήματα. Η κίνηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει διεθνή αποτροπιασμό και εντείνει τις συζητήσεις γύρω από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για τη θανατική ποινή.

Το βίντεο και οι δηλώσεις του υπουργού

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο επιθεωρεί τις εργασίες κατασκευής των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Στα πλάνα, ο ίδιος δείχνει το σημείο όπου, όπως αναφέρει, «θα εκτελούνται τρομοκράτες», παρουσιάζοντας την κατασκευή ως την υλοποίηση μιας από τις βασικές πολιτικές του δεσμεύσεις. Η ενέργεια αυτή έχει ήδη προκαλέσει διεθνή αποτροπιασμό.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε χαρακτηριστικά στο βίντεο: «Υποσχέθηκα να χειροτερέψω τις συνθήκες των τρομοκρατών στις φυλακές – το τηρήσαμε». Πρόσθεσε επίσης: «Υποσχέθηκα να περάσει ο νόμος για τη θανατική ποινή για τους τρομοκράτες – το κάναμε. Και τώρα η πτέρυγα των μελλοθανάτων και οι εγκαταστάσεις απαγχονισμού αρχίζουν επίσης να παίρνουν μορφή».

Οι εγκαταστάσεις και ο σχεδιασμός τους

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες βρίσκονται ήδη βαριά μηχανήματα. Οι κατασκευαστικές εργασίες διεξάγονται σε μια περιφραγμένη έκταση, η οποία φέρεται να βρίσκεται κοντά σε κάποια φυλακή. Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ένα από τα στοιχεία του σχεδιασμού προβλέπει τη δημιουργία ειδικών χώρων. Από αυτούς τους χώρους, οι συγγενείς των θυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις εκτελέσεις. Αυτή η πρόβλεψη αποτελεί μέρος του συνολικού πλάνου για τις νέες εγκαταστάσεις.

Ο νέος νόμος για τη θανατική ποινή

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων έρχεται σε συνέχεια της ψήφισης ενός νέου νόμου για τη θανατική ποινή, ο οποίος πέρασε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η νομοθεσία αυτή έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις και καταγγελίες. Οι αντιδράσεις αυτές εστιάζουν σε ενδεχόμενη διακριτική μεταχείριση μεταξύ Παλαιστινίων και Εβραίων Ισραηλινών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου, τα στρατιωτικά δικαστήρια θα έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλλουν τη θανατική ποινή σε υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του. Η επιβολή της συγκεκριμένης ποινής θα είναι δυνατή, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που επιτρέπουν την επιβολή ισόβιας κάθειρξης αντί της θανατικής ποινής.

Διεθνείς αντιδράσεις και αποτροπιασμός

Η δημοσίευση του βίντεο από τον υπουργό Μπεν Γκβιρ έχει εντείνει τον διεθνή αποτροπιασμό που ήδη υπήρχε λόγω του νόμου για τη θανατική ποινή. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει νέα θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με πολλούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις αυτές.

Οι καταγγελίες για διακριτική μεταχείριση Παλαιστινίων και Εβραίων Ισραηλινών έχουν ενταθεί μετά την εμφάνιση του βίντεο και τις δηλώσεις του υπουργού. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων και η εφαρμογή του νέου νόμου εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis