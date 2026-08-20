Τουρκικά αεροσκάφη παρενοχλούν πτήσεις στην Κύπρο: Ελεγκτής απέτρεψε σύγκρουση

Σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων στον εναέριο χώρο της Κύπρου προκαλεί η δραστηριότητα μη εξουσιοδοτημένων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων μέσων της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με καταγγελία της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Η Συντεχνία δημοσιοποίησε ένα συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη σύγκλιση με επιβατικό αεροσκάφος. Από την πλευρά του, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας απάντησε πως το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον κυπριακό εναέριο χώρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Σοβαροί κίνδυνοι στον κυπριακό εναέριο χώρο

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι το έργο των ελεγκτών στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας, καθώς και στις προσεγγίσεις Λάρνακας και Πάφου, επηρεάζεται από μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη και UAV της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτά τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τη Συντεχνία, επιχειρούν «σχεδόν συνεχώς» κατά μήκος κρίσιμων αεροπορικών διαδρομών και κοντά στα δύο αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή της Λάρνακας και της Πάφου.

Οι ελεγκτές καλούνται να διαχειριστούν την αυξημένη εμπορική κίνηση, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία δεν συνεργάζονται πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Συντεχνία τονίζει ότι αυτή η κατάσταση συνεχίζεται επί δεκαετίες, σε εικοσιτετράωρη βάση, και επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας.

Το περιστατικό που απέτρεψε σύγκρουση

Η Συντεχνία δημοσιοποίησε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περισταστικό που έλαβε χώρα στις 19 Αυγούστου. Τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος, που έφερε το αναγνωριστικό TUAF770, δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας. Το αεροσκάφος φέρεται να παρέκκλινε από τη διαδρομή που προβλεπόταν στο σχέδιο πτήσης και άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360, δηλαδή περίπου 36.000 πόδια.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική πτήση TOM56T, ένα επιβατικό Boeing 737-800, πραγματοποιούσε κάθοδο προς το FL350, περίπου στα 35.000 πόδια, στην ίδια περιοχή. Η σύγκλιση των δύο πορειών εντοπίστηκε από τους ελεγκτές και, σύμφωνα με την καταγγελία, ο ελεγκτής διέκοψε την κάθοδο του Boeing κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας την περαιτέρω προσέγγιση των δύο αεροσκαφών.

Συνεχείς παρενοχλήσεις και άρνηση επικοινωνίας

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως υποστηρίζει, μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη και UAV της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν σχεδόν συνεχώς κατά μήκος κρίσιμων αεροδιαδρόμων, ακόμη και κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Οι ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας και στις Μονάδες Προσέγγισης των δύο κυπριακών αεροδρομίων καλούνται να διαχειριστούν την αυξημένη εμπορική κίνηση, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία δεν συνεργάζονται πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη Συντεχνία, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται επί δεκαετίες, σε εικοσιτετράωρη βάση, και επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας.

Η θέση της Πολιτικής Αεροπορίας

Σε αντίθεση με τις καταγγελίες της Συντεχνίας, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας απάντησε πως το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον κυπριακό εναέριο χώρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Αρμόδιες πηγές από την Πολιτική Αεροπορία, μιλώντας στο philenews, χαρακτηρίζουν την κατάσταση διαχειρίσιμη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων εντός του FIR Λευκωσίας.

Αυτή η τοποθέτηση έγινε με αφορμή την αναστάτωση που προκλήθηκε από το μεμονωμένο περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Η Πολιτική Αεροπορία διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων.

Διεθνής κοινοποίηση της καταγγελίας

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κοινοποίησε την καταγγελία της μέσω της πλατφόρμας Χ. Η ενημέρωση απευθύνθηκε σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς της αεροπορίας. Μεταξύ των φορέων στους οποίους κοινοποιήθηκε η καταγγελία περιλαμβάνονται η EASA, ο Eurocontrol και η IATA, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki