Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία: Νέες προκλήσεις και οι αντιδράσεις

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται να εγκατασταθούν ξανά στη Βρετανία μέσα στις επόμενες ημέρες, σηματοποιώντας το τέλος μιας εξαετούς παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η αιφνιδιαστική απόφαση τους φέρνει αντιμέτωπους με την οργή του πρίγκιπα Ουίλιαμ, τη δυσπιστία της κοινής γνώμης και ένα αβέβαιο status εντός της βασιλικής ιεραρχίας. Η επιστροφή τους μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για να κλείσει μία από τις βαθύτερες κρίσεις που γνώρισε η βρετανική βασιλική οικογένεια τις τελευταίες δεκαετίες.

Η αιφνιδιαστική απόφαση και η ενημέρωση του βασιλιά

Η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν να επιστρέψουν στη Βρετανία χαρακτηρίζεται ως αιφνιδιαστική, καθώς, σύμφωνα με βασιλικές πηγές, ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την Κυριακή για τα σχέδια του ζευγαριού. Η ενημέρωση αυτή έγινε μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δημοσιοποίησή τους, παρά το γεγονός ότι ο μονάρχης είχε συναντηθεί μαζί τους έξι εβδομάδες νωρίτερα στο Χάιγκροουβ, χωρίς το θέμα της επιστροφής να τεθεί τότε στο τραπέζι.

Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος καλωσορίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερο τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, σε προσωπικό επίπεδο, οι όροι του «Megxit» παραμένουν αμετάβλητοι. Αυτό σημαίνει ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν πρόκειται να αναλάβουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Νέα βάση και επαγγελματικές δραστηριότητες

Το ζευγάρι έχει προγραμματίσει να διαμείνει σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικά σχολεία. Παράλληλα με τη νέα τους εγκατάσταση στη Βρετανία, ο Χάρι και η Μέγκαν θα διατηρήσουν τις κατοικίες τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, καθώς και στην Πορτογαλία.

Η Μέγκαν Μαρκλ θα συνεχίσει να διευθύνει το lifestyle brand της, «As Ever», από τη νέα τους βάση στη Βρετανία. Η μόνιμη παρουσία του ζευγαριού στη χώρα αναμένεται να αλλάξει εκ των πραγμάτων τις ισορροπίες εντός της βασιλικής οικογένειας, ιδιαίτερα καθώς ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να βρίσκεται συχνότερα κοντά στα εγγόνια του.

Η αντίδραση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και οι προοπτικές

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη αναστάτωση στις σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Πίτερ Χαντ, σχολίασε πως μακροπρόθεσμα, η επιστροφή των Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγει την προοπτική δύο ανταγωνιστικών αυλών, αυτής του Ουίλιαμ και αυτής του Χάρι.

Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα μπορέσει να εμβαθύνει την επανασύνδεσή του με τον πατέρα του. Ο Πίτερ Χαντ πρόσθεσε ότι η παρουσία του πίσω στην πατρίδα θα καταστήσει δυσκολότερο για τον αδελφό του να αποφύγει τη συμφιλίωση, ενώ εκτίμησε ότι η αστραπιαία επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν είναι πιθανό να έχει αφήσει τον Ουίλιαμ «έξω φρενών».

Το χρονικό της αποχώρησης και της επαναπροσέγγισης

Ο Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε, είχαν καταγγείλει, μεταξύ άλλων, εχθρική αντιμετώπιση από τον βρετανικό Τύπο και ρατσιστικές συμπεριφορές. Ακολούθησαν χρόνια δημόσιων καταγγελιών, συνεντεύξεων, βιβλίων, δικαστικών μαχών και μιας ολοένα και βαθύτερης αποξένωσης από τους Ουίνδσορ.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, τα σημάδια μιας σταδιακής επαναπροσέγγισης είχαν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο εμφανή. Η γνωριμία του πρίγκιπα Χάρι με την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ έγινε σε ραντεβού στα τυφλά που οργανώθηκε από κοινό τους φίλο. Ο Χάρι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του με τη Μέγκαν και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του βρετανικού Τύπου για τον τρόπο αντιμετώπισής της, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά της και καταγγέλλοντας δημοσιεύματα που περιείχαν «φυλετικούς υπαινιγμούς».

Δημόσια υποδοχή και μνήμες του παρελθόντος

Από την πλευρά της κυβέρνησης Μπέρναμ, η υπουργός Παιδείας, Λούσι Πάουελ, δήλωσε ότι πιστεύει πως η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών θα καλωσορίσει αυτά τα νέα. Τόνισε επίσης ότι, προφανώς, δεν είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά θέλουν να επιστρέψουν σε αυτή τη χώρα.

Η παρέμβαση του πρίγκιπα Χάρι για την αντιμετώπιση της Μέγκαν από τον Τύπο ξυπνά αναπόφευκτα μνήμες από τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε καταδιωκόταν από φωτογράφους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis