Η Άγκυρα αρνείται στρατιωτική παρουσία στη Συρία και δηλώνει ότι δεν θα πέσει στην «παγίδα» του Νετανιάχου

Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκίας, με τη Συρία να μετατρέπεται σε βασικό πεδίο σύγκρουσης των στρατηγικών επιδιώξεων. Μετά το ισραηλινό πλήγμα στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, η Τουρκία αρνείται οποιαδήποτε στρατιωτική της παρουσία εκεί και προειδοποιεί ότι δεν θα υπάρξει απάντηση στην ισραηλινή επίθεση, καθώς «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ισραηλινό πλήγμα στην αεροπορική βάση

Το σημείο καμπής στην κλιμακούμενη ένταση ήταν η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ, στην επαρχία Ιντλεμπ της βορειοδυτικής Συρίας. Σύμφωνα με συριακές πηγές, πραγματοποιήθηκαν οκτώ αεροπορικά πλήγματα στη βάση, προκαλώντας ζημιές στον διάδρομο και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.

Η αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ είχε υποστεί μεγάλες ζημιές κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου και παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2012. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την κατάσταση της εγκατάστασης πριν από την πρόσφατη επίθεση.

Η τουρκική άρνηση και οι ισραηλινοί ισχυρισμοί

Η Τουρκία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ. Ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ως εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ανακοίνωσε ότι «δεν υπήρχε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ πριν ή κατά τη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά της βάσης αυτής στη Συρία».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστήριξε ότι έπληξε τη βάση με το επιχείρημα ότι η ανάπτυξη εκεί τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά «απειλή». Η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετωπίζει μια τέτοια εξέλιξη ως άμεση απειλή για την ισραηλινή ασφάλεια και, κυρίως, για την ελευθερία δράσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στον συριακό εναέριο χώρο. Το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς την Τουρκία ήταν λιτό: «Μην το κάνετε».

Η θέση της Συρίας για τις επισκέψεις

Η εικόνα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι, έχει αναφέρει ότι Τούρκοι στρατιωτικοί είχαν επισκεφθεί την εγκατάσταση τις προηγούμενες ημέρες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επίσκεψη αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας για εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και όχι σε σχέδιο δημιουργίας μόνιμης τουρκικής βάσης.

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει τα ισραηλινά επιχειρήματα αβάσιμα και θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν επιθέσεις κατά της συριακής κυριαρχίας. Η Τουρκία απορρίπτει κατηγορηματικά την ισραηλινή εκδοχή περί σχεδιαζόμενης στρατιωτικής ανάπτυξης στην Αμπού Αλ Ντουχούρ.

Η στάση της Άγκυρας και η «παγίδα» του Νετανιάχου

Η τουρκική προεδρία επεσήμανε ότι δεν θα υπάρξει απάντηση της Άγκυρας στην ισραηλινή επίθεση και προειδοποίησε ότι η Τουρκία «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρανετίν Ντουράν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε αρκετά έμπειροι για να μην πέφτουμε στην παγίδα προσώπων όπως ο Νετανιάχου, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

Ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας κατήγγειλε τους πολιτικούς υπολογισμούς του Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι «κατηγορώντας την Τουρκία, ο Νετανιάχου προσκολλάται σε αυτήν την παράλογη θέση εξαιτίας των επερχόμενων εκλογών, των εσωτερικών πολιτικών εντάσεων και των φόβων. Αντιμετωπίζει την εχθρότητα απέναντι στην Τουρκία ως πολιτική σανίδα σωτηρίας».

Προστασία της συριακής κυριαρχίας

Ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αμπού Αλ Ντουχούρ έχουν ως στόχο να πλήξουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ενότητα και την ακεραιότητα της Συρίας. Τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει «με αποφασιστικότητα» την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές του για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Παράλληλα, η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τη Συρία στην ανασυγκρότηση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsbeast