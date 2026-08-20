Ένοπλοι κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Υεμένης και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

Έξι ένοπλοι άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, καταλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο του πλοίου. Στη συνέχεια, οι δράστες ανακατεύθυναν το δεξαμενόπλοιο προς την περιοχή της Σομαλίας, δημιουργώντας ένα νέο περιστατικό θαλάσσιας ασφάλειας. Η είδηση αυτή ανακοινώθηκε σήμερα από τη βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την UKMTO, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η κατάληψη του δεξαμενόπλοιου

Το συμβάν αφορά την επιβίβαση συνολικά έξι ενόπλων ατόμων σε ένα δεξαμενόπλοιο. Οι ένοπλοι, αφού ανέβηκαν στο πλοίο, προχώρησαν στην κατάληψη του ελέγχου του, επιβάλλοντας τη θέλησή τους στο πλήρωμα. Η ενέργεια αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της πορείας του πλοίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η UKMTO, το δεξαμενόπλοιο ανακατευθύνθηκε προς τη Σομαλία. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια προσχεδιασμένη ενέργεια από τους δράστες, οι οποίοι φαίνεται να είχαν συγκεκριμένο σκοπό μετά την κατάληψη του πλοίου. Η ακριβής φύση των προθέσεών τους δεν έχει διευκρινιστεί από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Το σημείο του συμβάντος και η αρχική αναφορά

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα, μιας σημαντικής πόλης της Υεμένης. Το δεξαμενόπλοιο, πριν την κατάληψή του, έπλεε με δυτική κατεύθυνση, διασχίζοντας τον Κόλπο του Άντεν. Ο Κόλπος του Άντεν αποτελεί μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, γνωστή για την αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση.

Νωρίτερα, πριν την επιβίβαση των ενόπλων, το ίδιο το δεξαμενόπλοιο είχε αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία ότι το είχε πλησιάσει ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος. Αυτή η αναφορά ήταν το πρώτο σημάδι για το επικείμενο συμβάν, το οποίο εξελίχθηκε λίγο αργότερα με την κατάληψη και την αλλαγή πορείας του πλοίου.

Ο ρόλος της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO

Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, γνωστή με την συντομογραφία UKMTO, είναι ο φορέας που ανακοίνωσε επίσημα το συμβάν. Η υπηρεσία αυτή έχει ως αποστολή την παρακολούθηση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς, ειδικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η UKMTO έλαβε την αρχική αναφορά για το συμβάν και προχώρησε στην ενημέρωση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας σήμερα. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός για την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιμετώπιση απειλών στη θάλασσα, συμβάλλοντας στην προστασία των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Αβεβαιότητα για την ασφάλεια πλοίου και πληρώματος

Παρά την ανακοίνωση της κατάληψης και της ανακατεύθυνσης του δεξαμενόπλοιου, η UKMTO δεν έχει παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Συγκεκριμένα, δεν έχει γίνει καμία αναφορά για το αν το δεξαμενόπλοιο έχει πλέον καταστεί ασφαλές ή αν το πλήρωμά του βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η απουσία αυτών των κρίσιμων πληροφοριών δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας. Η διεθνής κοινότητα αναμένει με αγωνία νεότερες επίσημες ενημερώσεις από τη βρετανική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η τύχη των ναυτικών και του πλοίου που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτού του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki