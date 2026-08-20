Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με «οικονομικό πόλεμο» άνευ προηγουμένου και η Τεχεράνη απαντά με νέα επιθετική στρατηγική

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της «πιο συντριπτικής επιχείρησης οικονομικού πολέμου» εναντίον του Ιράν, απειλώντας με «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου». Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ως προειδοποίηση για μία οικονομική D-Day, με την Τεχεράνη να απαντά λίγες ώρες αργότερα. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε την απειλή αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει. Παράλληλα, η ηγεσία της Τεχεράνης περνά σε μια νέα επιθετική στρατιωτική στρατηγική.

Η απειλή του «οικονομικού πολέμου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν, θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Μέσω του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως ανακοινώνει την «πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου» που έχει διεξαχθεί ποτέ εναντίον μιας χώρας, υποσχόμενος «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου».

Ο Τραμπ ζήτησε να σταματήσουν άμεσα δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι ανταλλαγές νομισμάτων, οι μεταφορές ρευστότητας, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, οι νηογνώμονες και οι εταιρείες βιτρίνες. Αυτές οι προειδοποιήσεις απευθύνονται σε χώρες που, όπως υποψιάζεται, παρέχουν βοήθεια, φανερά ή κρυφά, στο Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προαναγγείλει μέτρα που «δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ».

Η απάντηση της Τεχεράνης και η νέα στρατηγική

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, τονίζοντας πως ο «οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου» αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής. Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία της Τεχεράνης υιοθετεί μια νέα επιθετική στρατιωτική στρατηγική. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι το Ιράν βρίσκεται «στα σχοινιά», «κρέμεται από μια κλωστή» και πως η Τεχεράνη είχε τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» να συνάψει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, όμως «δυστυχώς γι’ αυτούς, δεν κατάφεραν να την αξιοποιήσουν».

Οι εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε μία μέρα αφότου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμμαχος των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα διακόψουν όλους τους χρηματοοικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια νέα απειλή εκτόξευσης πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι εντόπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία, οι οποίοι και οι δύο προσγειώθηκαν στη θάλασσα.

Ιρανικοί φορείς χρησιμοποιούν εδώ και καιρό το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ντουμπάι για τη μεταφορά χρημάτων μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και εταιρειών-βιτρίνων. Μετά την απόφαση των ΗΑΕ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις γειτονικές χώρες του Κόλπου να μην παρέχουν υποστήριξη στον αμερικανικό στρατό, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς τις αμερικανικές δυνάμεις θα θεωρηθεί συνωμοσία. Τη Δευτέρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν πλήρες εμπάργκο στο εμπόριο με το Ιράν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Τραμπ με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ.

Το ζήτημα της Κίνας και οι κυρώσεις

Αν και η Κίνα δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής αποτελούν τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από το Ιράν, μια βασική πηγή χρηματοδότησης της Τεχεράνης. Από την έναρξη του πολέμου, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις σε αρκετά λεγόμενα «διυλιστήρια τσαγιέρας», τα οποία είναι ιδιωτικά εργοστάρια επεξεργασίας πετρελαίου και εδρεύουν κυρίως στην επαρχία Σαντόνγκ, στην ανατολική Κίνα.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας είχε δηλώσει τότε ότι οι κυρώσεις «παραβιάζουν». Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δευτερεύουσες κυρώσεις σε αγοραστές ιρανικού πετρελαίου, όπως η Κίνα, εξέλιξη που θα κλιμάκωνε την ένταση ενόψει της προγραμματισμένης για τον Σεπτέμβριο επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Μυστικός θαλάσσιος διάδρομος στα Στενά του Ορμούζ

Εν μέσω των εξελίξεων, ο αμερικανικός στρατός λειτουργεί μυστικά έναν θαλάσσιο διάδρομο για τη διακίνηση εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ. Αυτή η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα παράλληλα με τις απειλές και τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην κατάσταση.

Πηγή: Newsbeast