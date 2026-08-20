Θάνατος 17χρονης στην Ταϊλάνδη: Από ασφυξία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα – Συνελήφθη 45χρονος Αυστραλός

Οι αρχές της Ταϊλάνδης εντόπισαν το άψυχο σώμα μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα στην πόλη Πατάγια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας να δείχνουν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 45χρονος Αυστραλός, ο Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, ο οποίος φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα. Το γυμνό σώμα της ανήλικης βρέθηκε κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου, μόλις 15 λεπτά μετά τη σύλληψη του Κάρμαν.

Η ανακάλυψη της σορού και η αιτία θανάτου

Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, όταν οι αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα της 17χρονης Τουντσανοκ Ντονχόμλα. Το γυμνό σώμα της ανήλικης βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας που γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, ο θάνατος της άτυχης κοπέλας οφείλεται σε ασφυξία. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πατάγια, Ανεκ Σραθόνγκγιου, δήλωσε ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδωσε απαντήσεις για τον τρόπο θανάτου της ανήλικης. Διαπιστώθηκαν επίσης κακώσεις στον εγκέφαλο, οι οποίες όμως δεν αποτέλεσαν την αιτία θανάτου. Οι τραυματισμοί που είχε υποστεί ενδέχεται να σημειώθηκαν μετά τον θάνατό της, κατά τη μεταφορά του σώματός της μέσα στη βαλίτσα.

Η σύλληψη του 45χρονου Αυστραλού και τα στοιχεία DNA

Μόλις 15 λεπτά πριν τον εντοπισμό της σορού της 17χρονης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου Αυστραλού, Σάιμον Πίτερ Κάρμαν. Ο Κάρμαν, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος Ανεκ Σραθόνγκγιου ανέφερε ότι το DNA που εντοπίστηκε στο σώμα της Τουντσανοκ Ντονχόμλα ταυτοποιήθηκε με τον Κάρμαν. Η αστυνομία εκτιμά ότι το γενετικό υλικό πιθανότατα μεταφέρθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης της σορού στη βαλίτσα.

Κινήσεις του υπόπτου και υλικό από κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, ο Σάιμον Πίτερ Κάρμαν φέρεται να μπήκε σε συγκρότημα κατοικιών μαζί με την Τουντσανοκ στις 03:34 της 25ης Ιουνίου. Αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανίστηκε μόνος του, μεταφέροντας μια μεγάλη βαλίτσα.

Στη συνέχεια, φέρεται να φόρτωσε τη βαλίτσα σε μοτοσικλέτα και να κατευθύνθηκε προς τη σιδηροδρομική γραμμή, όπου αργότερα εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της ανήλικης.

Οι ισχυρισμοί του Κάρμαν και οι κατηγορίες

Ο Σάιμον Πίτερ Κάρμαν φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι είχε συμφωνήσει να καταβάλει στην 17χρονη 1.000 μπατ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 30 δολάρια, για σεξουαλικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι δυο τους διαπληκτίστηκαν όταν επέστρεψαν στο διαμέρισμά του, με τον ίδιο να προσφέρεται να της δώσει μόνο 500 μπατ.

Αρχικά, ο Κάρμαν δεν αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε πάρει μαζί του την 17χρονη. Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες και να υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Σε βίντεο που καταγράφηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ο Κάρμαν απευθύνθηκε στην οικογένεια της ανήλικης, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα συνέβησαν και δηλώνοντας ότι η κατάσταση ήταν εκτός του ελέγχου του. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε από την οικογένεια να προειδοποιήσει άλλα κορίτσια να είναι προσεκτικά.

Οι αρχές έχουν απαγγείλει στον Κάρμαν τέσσερις κατηγορίες: ανθρωποκτονία, απόκρυψη ή μετακίνηση σορού, απαγωγή ανηλίκου άνω των 15 και κάτω των 18 ετών και απομάκρυνση ανηλίκου της ίδιας ηλικίας με σκοπό τη διάπραξη άσεμνης πράξης.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Η αστυνομία αναμένεται να διαβιβάσει την υπόθεση στους εισαγγελείς έως την προσεχή Παρασκευή. Η προθεσμία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του Σάιμον Πίτερ Κάρμαν λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Reader