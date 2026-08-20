Βρετανία: Οδηγίες συμπεριφοράς προς αιτούντες άσυλο από το υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας προχώρησε στη δημοσίευση ενός εκτενούς οδηγού, ο οποίος περιγράφει τους κανόνες συμπεριφοράς που οφείλουν να τηρούν οι αιτούντες άσυλο κατά τη διαμονή τους στο βρετανικό κοινωνικό περιβάλλον. Το έγγραφο απευθύνεται κυρίως σε άνδρες που φτάνουν στη χώρα έχοντας εγκαταλείψει άλλες πατρίδες, με βασικό στόχο η άγνοια της νομοθεσίας να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την τέλεση παράνομων πράξεων. Μεταξύ άλλων, οι οδηγίες καλούν τους αιτούντες άσυλο να μην προβαίνουν σε βιασμούς ή σεξουαλικές παρενοχλήσεις άλλων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων και των παιδιών τους.

Οι βασικές οδηγίες και απαγορεύσεις

Ο οδηγός του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών περιέχει σαφείς προειδοποιήσεις σχετικά με τη σεξουαλική βία και την παρενόχληση. Συγκεκριμένα, τονίζει ότι οι αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να βιάζουν ή να παρενοχλούν σεξουαλικά κανέναν, συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων τους και των παιδιών τους. Επιπλέον, το έγγραφο υπογραμμίζει τα δικαιώματα των γυναικών, εξηγώντας ότι «οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να βγάζουν τα δικά τους χρήματα και να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους».

Στο πλαίσιο των οδηγιών, οι αιτούντες άσυλο προειδοποιούνται επίσης ότι η λήψη ή η κοινοποίηση σεξουαλικών εικόνων χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου αποτελεί σοβαρό αδίκημα. Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται πρωτίστως σε άνδρες, ενώ περιλαμβάνουν και πληροφορίες για όσους αιτούντες άσυλο ενδεχομένως θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα παράνομης συμπεριφοράς.

Το περιεχόμενο του οδηγού και οι ενότητες

Το έγγραφο, το οποίο εκτείνεται σε εννέα σελίδες, φέρει τον τίτλο «Understanding behaviours and expectations in the UK: A guide for asylum seekers», δηλαδή «Κατανόηση της συμπεριφοράς και των προσδοκιών στη Βρετανία: Οδηγός για αιτούντες άσυλο». Οι ενότητες του οδηγού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στη Βρετανία.

Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνονται η ισότητα των φύλων, η ενδοοικογενειακή βία, το σεξ και η συναίνεση, καθώς και ο σεβασμός στους δημόσιους χώρους. Ο οδηγός παρέχει επίσης πληροφορίες για την αναζήτηση βοήθειας και γενικότερα για τη ζωή στη Βρετανία. Εκτός από τον εκτενή οδηγό, το υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει και μια σειρά αφισών με ενημερωτικό υλικό, συμπληρώνοντας την προσπάθεια ενημέρωσης των αιτούντων άσυλο.

Συνέπειες παραβίασης και ο στόχος των αρχών

Οι οδηγίες προειδοποιούν με έμφαση ότι η παραβίαση της νομοθεσίας θα έχει σοβαρές συνέπειες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η μη συμμόρφωση με τους νόμους θα οδηγήσει σε προβλήματα με τις αρμόδιες αρχές, στην απώλεια της στέγασης ή άλλης υποστήριξης που παρέχεται, και θα επηρεάσει αρνητικά την αίτηση ασύλου του ατόμου. Η επανειλημμένη αυτή προειδοποίηση στοχεύει στην πλήρη κατανόηση των συνεπειών των παράνομων πράξεων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της βρετανικής κυβέρνησης. Ο βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η άγνοια των βρετανικών νόμων και κοινωνικών κανόνων δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την τέλεση παράνομων ενεργειών. Αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική αυστηρότητας που έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει η κυβέρνηση.

Το ευρύτερο πλαίσιο και οι αφίξεις

Το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης και των αφίξεων στη Βρετανία, ιδίως μέσω της Μάγχης με μικρές βάρκες, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της βρετανικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει εκφράσει τη δέσμευσή της να εφαρμόσει μια αυστηρή πολιτική σε σχέση με αυτές τις αφίξεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 101.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στη Βρετανία το έτος που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αριθμός που παρουσιάζει μείωση κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, περίπου 46.000 αφίξεις στη χώρα καταγράφηκαν μέσω παράτυπων διαδρομών, όπως οι μικρές βάρκες που διασχίζουν τη Μάγχη, σύμφωνα με πληροφορίες. Το θέμα αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης και κριτικής από πολιτικά κόμματα όπως οι Συντηρητικοί και το Reform UK, ιδιαίτερα μετά από μια σειρά υποθέσεων που απασχόλησαν τη δημοσιότητα και αφορούσαν αιτούντες άσυλο και ποινικά αδικήματα.

Πηγή: newsbeast.gr