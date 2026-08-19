Τα σύκα στο μικροσκόπιο: Θερμίδες, ζάχαρη και η διαφορά φρέσκων με αποξηραμένων

Τα σύκα είναι ένα φρούτο που δύσκολα σταματά κανείς στην κατανάλωση ενός μόνο τεμαχίου. Με τη γλυκιά και ζουμερή τους γεύση, που θυμίζει μέλι, αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή για το καλοκαίρι. Καταναλώνονται εύκολα μόνα τους, αλλά μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε σαλάτες, γλυκά ή μαρμελάδες, προσφέροντας μια ιδιαίτερη νότα.

Όταν, όμως, κάποιος προσέχει τη διατροφή του, είναι φυσικό να αναρωτιέται για το διατροφικό τους προφίλ. Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα πόσες θερμίδες και πόση ζάχαρη περιέχει ένα σύκο. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, σύμφωνα με τη διαιτολόγο-διατροφολόγο Katherine Marengo, LDN, RD, όπως αναφέρεται στο healthline, αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των φρέσκων και των αποξηραμένων σύκων.

Η διατροφική αξία των φρέσκων σύκων

Ένα μικρό φρέσκο σύκο, το οποίο ζυγίζει περίπου 40 γραμμάρια, έχει μια συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση. Συγκεκριμένα, αποδίδει περίπου 30 θερμίδες. Αυτή η ποσότητα θερμίδων καθιστά το φρέσκο σύκο ένα φρούτο που δεν είναι ιδιαίτερα θερμιδογόνο, εφόσον καταναλώνεται με μέτρο.

Πέρα από τις θερμίδες, ένα μικρό φρέσκο σύκο προσφέρει περίπου 8 γραμμάρια υδατανθράκων. Από αυτούς τους υδατάνθρακες, τα 6,5 γραμμάρια είναι φυσικά σάκχαρα, τα οποία δικαιολογούν την έντονα γλυκιά γεύση του φρούτου. Επιπλέον, περιέχει 1 γραμμάριο φυτικών ινών, ενώ δεν έχει ουσιαστικά πρωτεΐνη ή λιπαρά. Παράλληλα, παρέχει και μικρότερες ποσότητες διαφόρων μικροθρεπτικών συστατικών.

Η περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Η γλυκιά γεύση των σύκων οφείλεται στα φυσικά σάκχαρα που περιέχουν. Ένα μικρό φρέσκο σύκο περιέχει περίπου 6,5 γραμμάρια ζάχαρης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται για φυσικά σάκχαρα που υπάρχουν στο ίδιο το φρούτο και όχι για πρόσθετη ζάχαρη.

Οι φυτικές ίνες που περιέχονται στα σύκα συμβάλλουν στη συνολική διατροφική τους αξία, εξισορροπώντας την παρουσία των σακχάρων. Ωστόσο, η προσοχή πρέπει να στραφεί στα αποξηραμένα σύκα, καθώς εκεί παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Η μεγάλη διαφορά στα αποξηραμένα σύκα

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ φρέσκων και αποξηραμένων σύκων έγκειται στην απώλεια νερού. Τα αποξηραμένα σύκα έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της υγρασίας τους, με αποτέλεσμα οι θερμίδες και τα σάκχαρα να συγκεντρώνονται σε πολύ μικρότερη ποσότητα φρούτου. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε μεγαλύτερη θερμιδική και σακχαρική πυκνότητα.

Για να γίνει πιο σαφής η διαφορά, 40 γραμμάρια αποξηραμένων σύκων αποδίδουν περίπου 100 θερμίδες και 20 γραμμάρια ζάχαρης. Αντίθετα, η ίδια ποσότητα, δηλαδή 40 γραμμάρια, φρέσκων σύκων περιέχει περίπου 30 θερμίδες και 6,5 γραμμάρια ζάχαρης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποξηραμένα σύκα είναι μια κακή επιλογή ή ότι πρέπει να αποφεύγονται. Απλώς, απαιτείται μικρότερη ποσότητα για να ληφθεί η ίδια διατροφική αξία σε φρούτο.

Ο ρόλος των φυτικών ινών

Ένα από τα σημαντικότερα διατροφικά χαρακτηριστικά των σύκων είναι η πλούσια περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση των κενώσεων, καθώς έχουν την ιδιότητα να μαλακώνουν τα κόπρανα και να αυξάνουν τον όγκο τους, διευκολύνοντας έτσι την πέψη.

Πέρα από τη συμβολή τους στην κινητικότητα του εντέρου, οι φυτικές ίνες των σύκων λειτουργούν και ως πρεβιοτικά. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια που ζουν στο έντερο, υποστηρίζοντας την υγεία του εντερικού μικροβιώματος. Μάλιστα, μια έρευνα του 2019, η οποία διεξήχθη σε 150 άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου που αντιμετώπιζαν δυσκοιλιότητα, εξέτασε τη δράση των φυτικών ινών.

Πηγή: shape.gr