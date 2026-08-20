Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο: Έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Η ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, βρέθηκε στο στόχαστρο μαζικών ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, με βαλλιστικούς πυραύλους να πλήττουν διάφορες συνοικίες. Οι βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τη διάσωση παγιδευμένων ατόμων στα ερείπια.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές

Οι συνέπειες της επίθεσης του εχθρού αναφέρθηκαν σε πάνω από δώδεκα τοποθεσίες εντός του Κιέβου, συγκεκριμένα στις συνοικίες Νταρνίτσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, πολυκατοικίες, μία δομή υγείας και ένας εκπαιδευτικός θεσμός υπέστησαν ζημιές από τους βομβαρδισμούς.

Επιπλέον, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες που εκτείνονται σε μεγάλη επιφάνεια, προσθέτοντας στις καταστροφές. Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι μιας εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν, ενώ σε άλλη διεύθυνση, κάτοικοι παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό πολυκατοικίας, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι προσπάθειες διάσωσης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο κατά τη νυχτερινή επιδρομή, ενώ άλλοι 23 τραυματίστηκαν. Στην περιοχή Μπρόβαρι, στα περίχωρα του Κιέβου, σκοτώθηκε ένας άνδρας και τραυματίστηκε ένας δεύτερος, όπως συμπλήρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Τιμούρ Τκατσένκο. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε έξι.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε δώσει προκαταρκτικό απολογισμό που έκανε λόγο για δύο νεκρές. Παράλληλα, η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS) ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις ανήλθε σε οκτώ, ενώ τουλάχιστον 33 άτομα τραυματίστηκαν. Ομάδες διάσωσης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουν όσους έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, έχοντας ήδη ανασύρει δύο επιζώντες από τα συντρίμμια.

Δηλώσεις αξιωματούχων και η φύση των επιθέσεων

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα δέχτηκε επίθεση από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται ως «μαζική επίθεση» από την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS).

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως πύραυλοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση. Οι περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο, μεταξύ άλλων, επηρεάστηκαν από την είσοδο των πυραύλων. Οι συνέπειες της επίθεσης του εχθρού είχαν αναφερθεί ως τις 03:20.

Πηγή: Newsit