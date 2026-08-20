Δύο νεκρές και τουλάχιστον 12 τραυματίες στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο, έπειτα από ρωσικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Οι ουκρανικές αρχές γνωστοποίησαν τις απώλειες, ενώ αναφέρθηκαν και σε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια της πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις προκάλεσαν την κατάρρευση ορόφων σε πολυκατοικία και παγίδευσαν κατοίκους, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα θύματα των νυχτερινών βομβαρδισμών

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί που έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο γυναικών. Παράλληλα, τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς από τις επιθέσεις, προσθέτοντας στον κατάλογο των αμάχων θυμάτων της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε τις απώλειες και τους τραυματισμούς μέσω ανάρτησής της στο Telegram. Συγκεκριμένα, στις 01:19 αναφέρθηκε ότι «δυο γυναίκες σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού», ενώ λίγο αργότερα, στις 01:40, ο αριθμός των τραυματιών είχε αυξηθεί σε δώδεκα ανθρώπους, υποδεικνύοντας την έκταση της επίθεσης.

Σημαντικές ζημιές και παγιδευμένοι πολίτες στο Κίεβο

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, με τις συνέπειες να είναι ορατές σε πολλά σημεία της πόλης. Στη συνοικία Σολομιάνσκι, ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία, οι ψηλότεροι όροφοι μιας εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν, ενώ αμέσως μετά την κατάρρευση εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, περιπλέκοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε επίσης ότι σε άλλη διεύθυνση της πόλης, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας, δημιουργώντας μια επείγουσα κατάσταση για τις σωστικές δυνάμεις. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των βομβαρδισμών, την κατάσβεση των πυρκαγιών και τη διάσωση των παγιδευμένων ατόμων, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν περαιτέρω απώλειες.

Κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών

Η νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κλιμάκωσης των αεροπορικών επιδρομών που παρατηρείται και στις δύο πλευρές των συνόρων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτή η ένταση καταγράφεται τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, υποδεικνύοντας μια συνεχή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας.

Η συστηματική αύξηση των επιδρομών έχει ως άμεση και τραγική συνέπεια την αύξηση των απώλειών στις τάξεις των αμάχων. Τα πρόσφατα γεγονότα στην ουκρανική πρωτεύουσα αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα αυτής της τάσης, με αθώους πολίτες να βρίσκονται στο στόχαστρο των επιθέσεων.

Αμοιβαίες κατηγορίες για στοχοποίηση αμάχων

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης, οι αρχές των δύο κρατών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Κάθε πλευρά υποστηρίζει ότι η άλλη παραβιάζει τους κανόνες του πολέμου, στρέφοντας τις επιθέσεις της κατά του μη στρατιωτικού πληθυσμού.

Αυτή η πρακτική, ανεξαρτήτως της πλευράς που την εφαρμόζει, συμβάλλει στην κλιμάκωση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην αύξηση των θυμάτων μεταξύ του μη στρατιωτικού πληθυσμού, προκαλώντας διεθνή ανησυχία και καταδίκη για τις συνέπειες του πολέμου στους αθώους.

Πηγή: Reader