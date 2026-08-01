Σε τροχιά σταδιακής εκτόνωσης φαίνεται πως εισέρχεται η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι κατάφερε να ανατρέψει τη μαζική εισροή, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που διέσχισαν τα σύνορα τις τελευταίες ημέρες επιστρέφουν ήδη οικειοθελώς πίσω στο έδαφος του Μαρόκου.

Οικειοθελής επιστροφή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων

Το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων εξελίξεων στα σύνορα είναι η μαζική υποχώρηση των μεταναστών, οι οποίοι επιλέγουν να γυρίσουν πίσω λόγω των εξαθλιωμένων συνθηκών:

Μαζικός επαναπατρισμός : Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, από τους περίπου 50.000 ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα από το πρωί της Πέμπτης, υπολογίζεται ότι 48.300 είχαν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, από τους περίπου 50.000 ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα από το πρωί της Πέμπτης, υπολογίζεται ότι 48.300 είχαν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Έλλειψη υποδομών και τροφής : Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι καταγράφηκαν να διασχίζουν ξανά τους συνοριακούς σταθμούς και τις τρύπες του φράχτη προς τα πίσω, δηλώνοντας ότι ήταν αδύνατον να βρουν τροφή ή στέγη εντός της Θέουτα.

: Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι καταγράφηκαν να διασχίζουν ξανά τους συνοριακούς σταθμούς και τις τρύπες του φράχτη προς τα πίσω, δηλώνοντας ότι ήταν αδύνατον να βρουν τροφή ή στέγη εντός της Θέουτα. Μαρτυρίες από το πεδίο: Μετανάστες που μίλησαν στο Reuters εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις συνθήκες, αναφέροντας πως έμειναν χωρίς φαγητό και αντιμετώπισαν την άμεση απώθηση του ισπανικού στρατού, γεγονός που τους ώθησε να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Άμεσες διαδικασίες από την Ισπανία και συνεργασία με το Μαρόκο

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, κατά την επίσκεψή του στη Θέουτα, χαρακτήρισε τη μαζική διέλευση «παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας». Παράλληλα, τόνισε ότι οι ισπανικές Αρχές επιταχύνουν τις διαδικασίες επιστροφής όλων όσοι εισήλθαν παράνομα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει πλήρης συνεργασία από τις μαροκινές Αρχές για την παραλαβή τους.

Την ίδια ώρα, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν στήσει μπλόκα στις πύλες του θύλακα με γκλομπ, δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού, εμποδίζοντας νέες απόπειρες εισόδου και πιέζοντας τα πλήθη να διαλυθούν.

Διεθνείς τριγμοί και μέτρα στα ευρωπαϊκά σύνορα

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στα σύνορα της Θέουτα ομαλοποιείται με την επιστροφή των μεταναστών, το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις:

Αναστολή Σένγκεν από την Ιταλία : Η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία για θαλάσσιες και αεροπορικές μετακινήσεις, απόφαση που προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία της Μαδρίτης.

: Η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία για θαλάσσιες και αεροπορικές μετακινήσεις, απόφαση που προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία της Μαδρίτης. Αστηνόμευση από Γαλλία και Πορτογαλία : Η Πορτογαλία ενίσχυσε τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε πενταπλασιασμό της αστυνομικής παρουσίας στα ισπανικά σύνορα, καθώς και αυξημένη εναέρια επιτήρηση.

: Η Πορτογαλία ενίσχυσε τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε πενταπλασιασμό της αστυνομικής παρουσίας στα ισπανικά σύνορα, καθώς και αυξημένη εναέρια επιτήρηση. Απολογισμός θυμάτων: Η κρίση αφήνει πίσω της βαρύ φόρο αίματος, καθώς έχουν ανασυρθεί 57 πτώματα στην ισπανική πλευρά από πνιγμούς και τραυματισμούς στον συνοριακό φράχτη.