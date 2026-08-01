Χανιά: Σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ – Χειροπέδες και στη μητέρα του

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά στις 3:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το αλκοτέστ και τα τσουχτερά πρόστιμα

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Τροχαίας στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι, ο 15χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Μετά από τη μέτρηση διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν πολύ υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Στον έφηβο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ, τα οποία αφορούν:

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οδήγηση από άτομο ηλικίας κάτω των 17 ετών.

Σύλληψη της μητέρας

Παράλληλα με τη σύλληψη του ανήλικου αναβάτη, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 49χρονης μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.