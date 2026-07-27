Τουρίστες, φύγετε! Χιλιάδες διαδηλωτές στην Μαγιόρκα κατά του υπερτουρισμού

Στο Σαββατοκύριακο 25-26 Ιουλίου, χιλιάδες κάτοικοι της Μαγιόρκα βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά του υπερτουρισμού, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στο μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων. Οι συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης, την οποία αποδίδουν στην εκρηκτική ανάπτυξη του τουρισμού.

Με το κεντρικό σύνθημα «Η Μαγιόρκα έφτασε στα όριά της», οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τις αρχές ότι το τουριστικό μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες έχει ξεπεράσει κάθε όριο, καθιστώντας δύσκολη την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.

ARA MATEIX a Palma desenes de milers omplen els carrers a la manifestació de -turisme +vida pic.twitter.com/8ZUI6onA1Q — Joan Mateu Parra (@joanmateuparra) July 26, 2026

Αιτήματα και συνθήματα

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την συλλογικότητα «Less Tourism, More Life» («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), η οποία ζητά την επιβολή περιορισμών στον αριθμό των επισκεπτών και την αναθεώρηση του αναπτυξιακού μοντέλου του νησιού. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Τουρίστες, φύγετε», «Η Μαγιόρκα είναι υπερπλήρης» και «Δεν υπάρχει άλλη χωρητικότητα», ενώ κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας σημειώθηκαν και επεισόδια με την αστυνομία.

???? Milers i milers de persones avui a la manifestació contra la turistificació massiva a Mallorca @menysturisme pic.twitter.com/RrmU4azMvS — David Melero ???? ???? ✏ ???? (@davidmelero__) July 26, 2026

Επιδράσεις στον τοπικό πληθυσμό

Το κύριο αίτημα των κατοίκων αφορά την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία, όπως αναφέρουν, έχει επιδεινωθεί δραματικά λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Εργαζόμενοι στους τομείς του τουρισμού, του λιανεμπορίου και της υγείας δηλώνουν ότι είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν κατοικία, συχνά περιοριζόμενοι σε κοινόχρηστα διαμερίσματα ή σε τροχόσπιτα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πάνω από 100.000 ακίνητα στη Μαγιόρκα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τουριστική εκμετάλλευση, είτε νόμιμα είτε παράνομα, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους.

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Οι διαδηλωτές επισημαίνουν ότι η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη έχει επιβαρύνει το οδικό δίκτυο, έχει αυξήσει τη ρύπανση και την κατανάλωση φυσικών πόρων, ενώ έχει δυσκολέψει την πρόσβαση στις παραλίες για τους ντόπιους. «Πρέπει κι εμείς να μπορούμε να ζήσουμε στο ίδιο μας το νησί», υπογραμμίζουν, αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιοχές μπορούν να απολαύσουν τις παραλίες μόνο τους χειμερινούς μήνες, όταν οι τουρίστες έχουν αποχωρήσει.