Σκάνδαλο γραφείου τελετών στη Βρετανία: «Το σώμα της γιαγιάς μου αφέθηκε να σαπίζει»

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 47χρονος Ρόμπερτ Μπους, ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών Legacy Independent Funeral Directors στο Χαλ, ο οποίος έχει ομολογήσει δεκάδες αδικήματα. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στη Βρετανία, καθώς ο Μπους φέρεται να διατηρούσε σορούς σε ψυγεία αντί να προχωρά στις προγραμματισμένες αποτέφρωσεις, ενώ πολλές οικογένειες παρέλαβαν στάχτες που ανήκαν σε άλλους ανθρώπους.

Η διαδικασία επιμέτρησης της ποινής του ξεκινά αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να διαρκέσει μία εβδομάδα, με περισσότερα από 200 θύματα να καταθέτουν για τις επιπτώσεις που είχε η δράση του στις ζωές τους.

Απαράδεκτες συνθήκες και παραπλανητικές πρακτικές

Ο Ρόμπερτ Μπους, κατά τη διάρκεια των τελετών αποχαιρετισμού, προσέφερε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες, οι οποίες πίστευαν ότι οι σοροί θα οδηγούνταν για αποτέφρωση. Ωστόσο, τα φέρετρα ήταν συχνά άδεια, με τις σορούς να παραμένουν αποθηκευμένες σε ψυγεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικογένειες παρέλαβαν στάχτες που ανήκαν σε άλλους εκλιπόντες.

Η υπόθεση αυτή θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές στον τομέα των γραφείων τελετών στη Βρετανία, όπως αναφέρει η Sun. Ο Μπους παραδέχθηκε επίσης ότι υπεξαιρούσε χρήματα που είχαν δωρίσει οι παρευρισκόμενοι σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ πωλούσε πακέτα κηδειών και τάφους που δεν υπήρχαν.

Μαρτυρίες θυμάτων

Ο Τρίσταν Έσεξ, 27 ετών, περιέγραψε την τραγική εμπειρία που είχε με την αγαπημένη του γιαγιά, Τζέσι Στόκντεϊλ. Όπως ανέφερε, η γιαγιά του μεταφέρθηκε σε διαφορετικά φέρετρα, με ένα από αυτά να έχει κηλίδες αίματος. «Νομίζαμε ότι είχε αποτεφρωθεί, ενώ στην πραγματικότητα είχε αφεθεί να σαπίζει για τέσσερις μήνες», δήλωσε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι στάχτες που παρέλαβε βρίσκονταν σε ένα βάζο για γλυκά, μέχρι να παραληφθεί η κανονική τεφροδόχος. «Ήταν γεμάτο μέχρι επάνω και εκ των υστέρων, πρέπει να περιείχε στάχτες από περισσότερους του ενός ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ομολόγηση και ποινές

Τον Απρίλιο, ο Ρόμπερτ Μπους παραδέχθηκε την ενοχή του σε 67 κατηγορίες, περιλαμβάνοντας την παρεμπόδιση νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής, απάτη και κλοπή. Ο δικαστής Μίστερ Τζάστις Χίλιαρντ τον ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης.

Ο Μπους συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024 κατά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παρά τα χρέη του, ζούσε πολυτελή ζωή σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Ανατολικού Γιορκσάιρ.

Αντίκτυπος και αποδοκιμασία

Η Κάρεν Ντράι, η οποία εκπροσωπεί πολλές από τις οικογένειες που επηρεάστηκαν, δήλωσε ότι η ιδέα ότι ο Μπους ενήργησε λόγω οικονομικών προβλημάτων είναι ανοησία. «Ήταν καθοδηγούμενος από την απληστία και δεν ενδιαφερόταν για όσους όφειλε να αποχαιρετήσει με αξιοπρέπεια», τόνισε.

Το σκάνδαλο αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες αναμένουν δικαιοσύνη.