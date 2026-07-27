Τρόμος στο Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι σε τρεις γυναίκες, μία έγκυος

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου στο Παρίσι, όταν ένας 31χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις γυναίκες κοντά στην περιοχή Πορτ ντε Κλισί. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία έγκυος, ενώ μία από τις γυναίκες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στιγμές τρόμου και παρέμβαση πολιτών

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι γυναίκες έλαβαν άμεσες πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, συνελήφθη στο σημείο της επίθεσης μετά από αστυνομική επιχείρηση.

Ο 31χρονος, οπλισμένος με δύο μαχαίρια, ακινητοποιήθηκε από περαστικούς που παρενέβησαν κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης, πριν συλληφθεί από τις αρχές, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Δηλώσεις του δράστη

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας καταγράφεται να είναι πεσμένος στο έδαφος από τους πολίτες και να φωνάζει στα γαλλικά: «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω».