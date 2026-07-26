Η νοτιοδυτική Ευρώπη βιώνει ένα από τα πιο σοβαρά κύματα δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, με τις φωτιές να μαίνονται ανεξέλεγκτες σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Σκωτία. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην Ισπανία καταγράφηκε και μια ανθρώπινη απώλεια.

Οι αρχές σε Ισπανία και Γαλλία προχωρούν σε συνεχείς εκκενώσεις οικισμών, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η επιστροφή του καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση.

Συνδυασμένα μέτωπα πυρκαγιάς στην Ισπανία

Η κατάσταση στην Ισπανία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν δυτικά της Μαδρίτης, δημιουργώντας ένα ενιαίο μέτωπο που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. Η περιοχή από τα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας έως την Άβιλα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, με τις φλόγες να έχουν ήδη καταστρέψει πάνω από 450.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στην επαρχία του Τολέδο, με περίπου 60.000 κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους. Επιπλέον, 28.000 πολίτες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να χρησιμοποιούν προστατευτικές μάσκες λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τον πυκνό καπνό.

Νέες εκκενώσεις και ανησυχίες για την κατάσταση

Το βράδυ του Σαββάτου, οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση ακόμη οκτώ δήμων στην επαρχία του Τολέδο, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να εξαπλώνονται. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αναφέροντας: «Σήμερα είμαστε πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου και η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη».

Επιπλέον, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ξεχωριστή πυρκαγιά στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια, με άλλους πέντε ανθρώπους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία με ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Γαλλία: Η μεγαλύτερη εκκένωση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η κατάσταση στη Γαλλία είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ αναζωπυρώθηκε, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν νέες εκκενώσεις. Περίπου 8.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τους δήμους Μαρσπρίμ και Σεστά, κοντά στο Μπορντό, με τον συνολικό αριθμό των εκκενωμένων στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ να φτάνει περίπου τις 200.000.

Αυτή η επιχείρηση εκκένωσης είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στη Γαλλία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με περίπου 7.000 ανθρώπους να φιλοξενούνται προσωρινά στο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο του Μπορντό.

Επικίνδυνες συνθήκες και «καταιγίδα φωτιάς»

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία αντιμετωπίζουν και ένα σπάνιο και επικίνδυνο φαινόμενο, γνωστό ως «καταιγίδα φωτιάς». Η τεράστια θερμική ενέργεια από την πυρκαγιά δημιουργεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, μεταβάλλοντας απρόβλεπτα τη συμπεριφορά του μετώπου και δυσχεραίνοντας την κατάσβεση.

Οι γαλλικές πυροσβεστικές αρχές προειδοποίησαν ότι «θα είναι ακόμη μία δύσκολη νύχτα».