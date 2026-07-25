Σαουδική Αραβία: Απόλυτη επιτυχία των ελληνικών Patriot – Κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και drone των Χούθι

Σε κατάσταση ύψιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας παραμένουν τα στελέχη της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), σημειώνοντας τριπλή επιτυχή αναχαίτιση αεροπορικών απειλών μέσα σε λίγες ώρες. Η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot απέκρουσε με απόλυτη επιτυχία διπλή επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι από το έδαφος της Υεμένης, προστατεύοντας στρατηγικής σημασίας υποδομές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στρατιωτικές πηγές, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τα ραντάρ της συστοιχίας εντόπισαν ακαριαία τους στόχους, επιτυγχάνοντας ποσοστό αποτελεσματικότητας 100%.

Το χρονικό των αναχαιτίσεων στο Γιανμπού

Οι επιχειρήσεις εξουδετέρωσης των απειλών εξελίχθηκαν σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββάτου (25/7):

07:15 (ώρα Ελλάδας): Τα ελληνικά πληρώματα εντόπισαν και αναχαίτισαν στον αέρα δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι, οι οποίοι κινούνταν με στόχο κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού.

Τα ελληνικά πληρώματα εντόπισαν και αναχαίτισαν στον αέρα δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι, οι οποίοι κινούνταν με στόχο κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. 11:10 (ώρα Ελλάδας): Η ελληνική πυροβολαρχία προχώρησε στην κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροχήματος (drone / UAV), το οποίο προερχόταν επίσης από την Υεμένη και κατευθυνόταν προς την ίδια περιοχή.

Η εξουδετέρωση των στόχων πραγματοποιήθηκε αυστηρά σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο πλήγματος στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ο γεωστρατηγικός ρόλος της ΕΛΔΥΣΑ

Η ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που έχει ως στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας και την προστασία των υποδομών του Βασιλείου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ελληνικά στελέχη καλούνται να αντιμετωπίσουν παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζεται κανονικά.